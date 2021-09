Thị trường ôtô Việt Nam tiếp đà lao dốc, doanh số giảm kỷ lục

Theo báo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô Việt Nam tháng 8/2021 chỉ đạt 8.884 xe, giảm 45% so với tháng 7 và giảm tới 57% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, số xe du lịch bán ra là 6.231 xe (giảm 40%), xe thương mại 2.344 xe (giảm 55%) và xe chuyên dụng đạt 309 xe (giảm 33%). Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 5.345 xe, giảm 41% so với tháng trước và số lượng bán ra của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.539 xe, giảm 41%.

Đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số mua bán ôtô tại thị trường Việt Nam trên đà “rơi tự do”. Đà giảm doanh số bắt đầu từ tháng 4 với 3,7% so với tháng 3, mức giảm tháng 5 là 15% so với tháng 4, mức giảm tháng 6 là 8% so với tháng 5 và mức giảm tháng 7 là 32% so với tháng 6.

Đáng chú ý, doanh số bán xe tháng 8/2021 cũng đã ghi nhận mức thấp nhấp kể từ năm 2015 đến nay. Mức thấp kế tiếp là tháng 2 năm 2016 (tháng trùng Tết Nguyên Đán) với doanh số 11.718 xe, so với mốc kỷ lục thấp này thì doanh số tháng 8 còn thấp hơn tới 3.000 xe. Kết quả doanh số ôtô sụt giảm này bất chấp nỗ lực từ hãng và đại lý phân phối liên tục tung chương trình ưu đãi, giảm giá xe kích cầu.

Tổng doanh số bán xe trên toàn thị trường ôtô Việt tính đến hết tháng 8/2021 giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa có Covid-19). Trong đó, ôtô du lịch giảm 18%, xe thương mại giảm 2% và xe chuyên dụng tăng 1%. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 17%, trong khi xe nhập khẩu giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu so với cùng kỳ năm 2020, con số này lần lượt tăng 4% và 36%.

Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày 27/4 đến nay, nhiều nhà máy của thành viên VAMA đã có những quãng thời gian tạm dừng sản xuất. Với những doanh nghiệp đã có thể hoạt động trở lại và các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất bình thường thì số lượng xe tồn kho lại rất lớn.

Ước tính có khoảng hơn 200 đại lý ôtô thuộc thành viên VAMA vẫn đang đóng cửa và chưa thể mở cửa trở lại. Cùng với đó là hơn 200 xưởng dịch vụ cũng không thể hoạt động. Chưa kể, việc chuỗi cung ứng cùng các hoạt động phân phối đã bị đình trệ và bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều công ty đã ghi nhận mức sụt giảm doanh số trên 60%.