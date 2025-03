Honda ICON e: - xe máy điện lắp ráp Việt Nam dưới 30 triệu đồng

Xe máy điện Honda ICON e: là sản phẩm thuần điện đầu tiên mà thương hiệu Honda Nhật Bản ra mắt khách hàng Việt, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khoảng 30 năm thống lĩnh thị trường xe máy xăng với thị phần chiếm khoảng 70-80%. Trước khi đi vào sản xuất, Honda đã giới thiệu ICON e: cùng CUV e: tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show) 2024 vào tháng 10 tại TP.HCM. Trong khi Honda ICON e: lắp ráp Việt Nam, mẫu CUV e: sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan. Về ngoại hình, Honda ICON e: có kích thước tổng thể 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm, trọng lượng 89 kg, nhỏ hơn một chút so với mẫu xe tay ga Honda Vision. Thiết kế xe hướng đến sự gọn gàng, thời trang, phù hợp với nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Xe trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn, đèn pha tích hợp dải định vị LED. Màn hình hiển thị dạng LCD, cốp dung tích 26 lít rộng rãi. Dưới tay lái có hai hộc đựng đồ nhỏ kèm một cổng sạc USB. ICON e: sử dụng phanh đĩa đơn phía trước, phanh tang trống phía sau và môtơ đặt ở bánh sau. Theo công bố từ Honda Việt Nam, mẫu xe máy điện ICON e: có thể di chuyển tối đa 50 km mỗi lần sạc. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah, đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 và có khối lượng khoảng 1,3 kg. Pin của Honda ICON e: có thể sạc trực tiếp trên xe hoặc tháo rời để sạc bằng nguồn điện dân dụng, mất 7,5 giờ để sạc đầy. Trong trường hợp sạc nhanh từ 30-70%, thời gian sạc là 3,5 giờ. ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW, mô-men xoắn 85 Nm, tốc độ tối đa đạt 49 km/h. Theo quy định hiện hành, xe máy điện có công suất không quá 4 kW và tốc độ dưới 50 km/h không yêu cầu bằng lái, điều này giúp ICON e: tiếp cận dễ dàng hơn với nhóm khách hàng trẻ tuổi. Honda dự kiến sẽ phân phối ICON e: từ đầu tháng 4/2025, khi đó giá xe Honda ICON e 2025 và chính sách kinh doanh sẽ được công bố chi tiết hơn. Tại triển lãm VMS 2024, hãng từng tiết lộ giá ICON e: dự kiến dưới 30 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Trong khi đó, CUV e: chưa mở bán mà chỉ áp dụng hình thức cho thuê giới hạn tại Hà Nội và TP.HCM. Với mức giá dự kiến dưới 30 triệu đồng, mẫu xe này được đánh giá là một sản phẩm có tiềm năng thu hút sự quan tâm của thị trường. Đây cũng là bước khởi đầu để Honda dần điện hóa danh mục sản phẩm hai bánh và bốn bánh của thương hiệu, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Hiện tại, thị trường xe máy điện Việt Nam chủ yếu do hãng VinFast dẫn đầu với nhiều mẫu xe trải dài ở nhiều phân khúc. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Yamaha Neo’s, Yadea, Pega, Dat Bike, Selex cùng một số thương hiệu xe máy điện nhập khẩu khác. Video: Giới thiệu xe máy điện Honda ICON e: lắp ráp Việt Nam.

