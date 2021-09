Ra mắt Subaru WRX 2022 thế hệ mới mạnh 270 mã lực

Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, Subaru WRX thể thao đã bước sang thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới. Tương tự như dòng coupe thể thao Subaru BRZ 2021, dòng sedan Subaru WRX cũng được hãng xe Nhật nâng cấp động cơ 4cyl đối đỉnh, nâng dung tích từ 2.0L lên 2.4L. Cụ thể, Subaru WRX 2022 mới sở hữu động cơ Boxer 4cyl (H4) dung tích 2.4L tăng áp đơn (cổng nạp kép). Bộ tăng áp sử dụng hệ thống điều áp với van điều khiển dòng khí thải (wastegate) và van by-pass điều khiển điện tử giúp cải thiện khả năng phản hồi và tăng tốc. Động cơ 2.4L tăng áp cho công suất tối đa 271 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 349Nm đại tại dải vòng tua 2.000 – 5.200 vòng/phút. Công suất (mã lực) được nâng cấp, trong khi mô-men xoắn cực đại không thay đổi so với thế hệ thứ 4 trước đó. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) Tiêu Chuẩn, thông qua 2 lựa chọn hộp số tay 6 cấp (6MT) mang tỷ số truyền tối ưu và hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT; Subaru Performance Transmission). Hộp số CVT được giả lập 8 cấp cho phép người lái có thể sang số tay thông qua lẫy chuyển số. Ngoài nâng cấp động cơ, Subaru WRX 2022 còn chuyển sang sử dụng nền tảng Subaru Global Platform mới, an toàn cao hơn, giảm tiếng ồn và độ rung. Khung gầm mới cứng hơn, tăng 28% độ cứng xoắn tổng thể và tăng 75% độ cứng của điểm gắn hệ thống treo, đồng thời giúp hạ thấp trọng tâm của xe. Ngoài ra, WRX 2022 còn được trang bị thêm thanh ổn định phía sau vào thân xe, thay vì khung phụ. Hành trình hệ thống treo được thiết kế dài hơn, giúp tăng độ ổn định của xe và độ bám đường bên trên các bề mặt không bằng phẳng. Subaru WRX 2022 mang nhiều thay đổi ở Thiết kế. Phần đầu xe được trang bị đèn pha LED mới, nổi bật lưới tản nhiệt hình lục giác đặc trưng của thương hiệu. Lưới tản nhiệt mới mang kích thước lớn hơn so với thế hệ thứ 4. Từ phía sau, cụm đèn hậu được tạo hình chữ “C” mới. Đáng chú ý, 4 vòng hốc bánh được ốp thêm những thanh nhựa mang phong cách thân rộng (wide body) giúp ngoại hình chiếc sedan hạng C thêm thể thao hơn. Ở phiên bản GT, xe đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch màu xám (245/40 R18). Trong khi các phiên bản thấp hơn sẽ dùng mâm 17 inch. Ở phiên bản GT được trang bị giảm chấn được điều khiển bằng điện tử với 3 chế độ Comfort (Thoải mái), Normal (Bình thường) và Sport (Thể thao) và tính năng Drive Mode Select cho phép người lái lựa chọn chế độ lái với 430 tùy chỉnh khác nhau. Hiện mức giá xe Subaru WRX 2022 chưa được công bố. Video Giới thiệu Subaru WRX 2022 thế hệ mới mạnh 270 mã lực.

Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, Subaru WRX thể thao đã bước sang thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới. Tương tự như dòng coupe thể thao Subaru BRZ 2021, dòng sedan Subaru WRX cũng được hãng xe Nhật nâng cấp động cơ 4cyl đối đỉnh, nâng dung tích từ 2.0L lên 2.4L. Cụ thể, Subaru WRX 2022 mới sở hữu động cơ Boxer 4cyl (H4) dung tích 2.4L tăng áp đơn (cổng nạp kép). Bộ tăng áp sử dụng hệ thống điều áp với van điều khiển dòng khí thải (wastegate) và van by-pass điều khiển điện tử giúp cải thiện khả năng phản hồi và tăng tốc. Động cơ 2.4L tăng áp cho công suất tối đa 271 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 349Nm đại tại dải vòng tua 2.000 – 5.200 vòng/phút. Công suất (mã lực) được nâng cấp, trong khi mô-men xoắn cực đại không thay đổi so với thế hệ thứ 4 trước đó. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) Tiêu Chuẩn, thông qua 2 lựa chọn hộp số tay 6 cấp (6MT) mang tỷ số truyền tối ưu và hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT; Subaru Performance Transmission). Hộp số CVT được giả lập 8 cấp cho phép người lái có thể sang số tay thông qua lẫy chuyển số. Ngoài nâng cấp động cơ, Subaru WRX 2022 còn chuyển sang sử dụng nền tảng Subaru Global Platform mới, an toàn cao hơn, giảm tiếng ồn và độ rung. Khung gầm mới cứng hơn, tăng 28% độ cứng xoắn tổng thể và tăng 75% độ cứng của điểm gắn hệ thống treo, đồng thời giúp hạ thấp trọng tâm của xe. Ngoài ra, WRX 2022 còn được trang bị thêm thanh ổn định phía sau vào thân xe, thay vì khung phụ. Hành trình hệ thống treo được thiết kế dài hơn, giúp tăng độ ổn định của xe và độ bám đường bên trên các bề mặt không bằng phẳng. Subaru WRX 2022 mang nhiều thay đổi ở Thiết kế. Phần đầu xe được trang bị đèn pha LED mới, nổi bật lưới tản nhiệt hình lục giác đặc trưng của thương hiệu. Lưới tản nhiệt mới mang kích thước lớn hơn so với thế hệ thứ 4. Từ phía sau, cụm đèn hậu được tạo hình chữ “C” mới. Đáng chú ý, 4 vòng hốc bánh được ốp thêm những thanh nhựa mang phong cách thân rộng (wide body) giúp ngoại hình chiếc sedan hạng C thêm thể thao hơn. Ở phiên bản GT, xe đi kèm với “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch màu xám (245/40 R18). Trong khi các phiên bản thấp hơn sẽ dùng mâm 17 inch. Ở phiên bản GT được trang bị giảm chấn được điều khiển bằng điện tử với 3 chế độ Comfort (Thoải mái), Normal (Bình thường) và Sport (Thể thao) và tính năng Drive Mode Select cho phép người lái lựa chọn chế độ lái với 430 tùy chỉnh khác nhau. Hiện mức giá xe Subaru WRX 2022 chưa được công bố. Video Giới thiệu Subaru WRX 2022 thế hệ mới mạnh 270 mã lực.