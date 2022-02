Thị trường ôtô Việt Nam giảm mạnh trong tháng đầu năm 2022

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 1/2022 của các đơn vị thành viên. Cụ thể, trong tháng đầu năm 2022, các thành viên thuộc VAMA bán được 30.742 xe ôtô các loại, giảm 34% so với tháng 12/2021. Tuy nhiên, so với tháng cùng kỳ năm 2021 lại tăng 16%.

Trong số đó bao gồm 25.279 xe du lịch, 5.177 xe thương mại và 286 xe chuyên dụng. Như vậy, so với tháng trước đó, doanh số xe du lịch giảm 31%, xe thương mại giảm 44% và xe chuyên dụng giảm 53%.

Dù được trợ lực từ chính sách giảm 50% phí trước bạ, tuy nhiên doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô trong tháng 01/2022 vẫn giảm.

Báo cáo VAMA cũng cho biết, trong tháng 1/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.782 xe, giảm 31% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.960 xe, giảm 38% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 23% trong khi xe nhập khẩu tăng 8%.

Có thể thấy rằng, dù trong tháng 1/2022 các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên điều này không làm doanh số bán ôtô có sự bứt phá so với tháng 12/2021.

Nếu tính chung doanh số được công bố chính thức từ VAMA, TC MOTOR và VinFast, trong tháng 1/2022, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ 40.273 xe các loại. Ngoài ra, thị trường Việt còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như: Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo… nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh.

Dẫn đầu doanh số bán hàng của các thương hiệu ôtô tại Việt Nam trong tháng 1/2022 tiếp tục là Hyundai khi đạt doanh số đạt 7.428 xe. Tiếp đến là các thương hiệu xe Toyota với 6.582 xe, KIA (5.445 xe), Honda (3.771 xe), Mitsubishi (3.581 xe), Mazda (3.279 xe), VinFast (2.103 xe), Ford (1.023 xe)…

Dẫn đầu Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 1/2022 là Hyundai Accent với doanh số 2.398 xe, tiếp đến là Honda City với doanh số đạt 1.745 xe, doanh số bán Toyotda Corolla Cross đạt 1.715 xe, KIA Seltos 1.450 xe, Toyota Vios 1.446 xe…

Theo lý giải từ nhà sản xuất lắp ráp ôtô trong nước, nửa cuối tháng 1/2022 gần với tháng Tết Nguyên đán dẫn đến nhu cầu mua sắm xe giảm dần bởi khách hàng gặp khó khăn trong việc đăng kí xe cũng như các kế hoạch mua sắm khác. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh số bán ôtô trong tháng 1/2022.