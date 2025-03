Mitsubishi Xforce HEV từ 683 triệu, "uống xăng" chỉ 4,1 lít/100 km

Sau màn ra mắt tại sự kiện riêng của hãng, mới đây Mitsubishi Xforce HEV 2025 mới tiếp tục góp mặt tại Bangkok International Motor Show (BIMS) 2025, Thái Lan với đầy đủ các phiên bản. Đây cũng là mẫu xe nổi bật nhất tại gian hàng Mitsubishi trong khuôn khổ triển lãm năm nay. Về kích thước, mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV giữ nguyên thông số so với phiên bản xăng với các chiều Dài x Rộng x Cao là: 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm) và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe giảm xuống còn 183 mm (so với 222 mm trên bản xăng), giúp tối ưu khí động học và khả năng vận hành. Tuy nhiên, một số điểm thay đổi đáng chú ý bao gồm logo hybrid ở thân xe và phía sau, hệ thống đèn LED nâng cấp với đèn hậu màu khói, cản trước thiết kế vuông vức hơn và bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu đi kèm lốp 225/50 R18. Phiên bản Ultimate X có thêm bộ kit ngoại thất riêng, gồm ốp cản trước, cản bên, cản sau, cánh lướt gió và logo XFORCE trên nắp ca-pô, tăng thêm vẻ thể thao cho mẫu xe này. Bên trong khoang lái của Mitsubishi Xforce HEV cũng có sự khác biệt giữa các phiên bản. Bản tiêu chuẩn Ignite chỉ có nội thất màu đen, trong khi hai phiên bản cao hơn là Ultimate và Ultimate X sở hữu khoang cabin hai tông màu với điểm nhấn màu nâu. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Riêng bản Ultimate X có thêm hệ thống âm thanh 8 loa Yamaha, đèn viền nội thất 64 màu, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu chống chói tự động và sạc điện thoại không dây. Mitsubishi Xforce HEV sở hữu gói công nghệ an toàn Mitsubishi Diamond Sense với hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo va chạm phía trước, đèn pha tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, Mitsubishi Xforce HEV 2025 mới còn có 6 túi khí, hệ thống chống bó phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp và camera 360 độ (trừ bản Ignite). Điểm thay đổi lớn nhất trên Mitsubishi Xforce HEV nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ xăng 1.6L có công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm. Kết hợp với mô-tơ điện, xe mang đến tổng công suất 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,1 lít/100 km, hứa hẹn khả năng vận hành tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Xe sở hữu 5 chế độ lái, bao gồm Normal (thông thường), Tarmac (đường trường), Wet (đường ướt), Gravel (đường sỏi đá) và Mud (đường bùn). Tại Thái Lan, xe được phân phối với ba phiên bản gồm Ignite, Ultimate và Ultimate X, giá xe Mitsubishi Xforce HEV 2025 bán dao động từ 899.000 đến 1.089.000 baht (khoảng 683 - 830 triệu đồng). Mức giá này được đánh giá là khá cao so với kỳ vọng của giới truyền thông Thái Lan trước đó.Mitsubishi Xforce HEV 2025 tại Thái Lan sẽ có bốn màu sơn tiêu chuẩn: Trắng kim cương, Xám kim loại, Bạc kim loại và Đen Mica. Ngoài ra, xe còn có các tùy chọn sơn hai tông màu với mui xe màu đen, gồm: Trắng kim cương, Vàng năng động, Đỏ và Xám kim loại. Hiện tại, Mitsubishi Xforce tại Việt Nam mới chỉ có các phiên bản máy xăng với giá từ 599 - 705 triệu đồng. Nếu phiên bản hybrid được đưa về thị trường trong nước, đây sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross HEV trong phân khúc SUV đô thị hybrid. Video: Ra mắt Mitsubishi Xforce HEV 2025 tại Thái Lan.

