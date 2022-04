Tậu Kia Sonet 554 triệu "trúng biển ngũ quý 9", bán cả tỷ đồng

Mới đây, một người khách hàng mua xe ôtô tại Nghệ An vừa may mắn bấm được biển số "độc đắc" khiến nhiều dân mạng không khỏi ghen tị. Cụ thể, Chiều hôm nay, một người đàn ông đến bộ phận đăng ký Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để làm thủ tục đăng ký mới cho xe ôtô hiệu Kia Sonet giá rẻ màu trắng. Sau khi hoàn thành thủ tục, người này đã vào khu vực bấm biển số ngẫu nhiên trên máy tính và bất ngờ "bốc" được biển sổ 37A - 999.99

Anh Trần Hữu T (SN 1971) bên cạnh chiếc Kia Sonet và bộ biển 37A - 999.99.