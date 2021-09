Kia Sonet cận ngày ra mắt Việt Nam, khoảng 500 triệu đồng?

Mới đây, một số đại lý đã tiết lộ rằng Kia Sonet 2021 mới có thể ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 10 này tới để giúp KIA Việt Nam đánh chiếm toàn bộ thị phần trong phân khúc SUV. Thực tế, vào tháng 4 năm nay, những chiếc Sonet được bắt gặp trên đường phố đã dấy lên tin đồn rằng xe sắp có mặt tại Việt Nam, tuy nhiên khi đó THACO vẫn chưa chịu lên tiếng xác nhận. Sự xuất hiện của Kia Sonet tại Việt Nam sẽ mở ra một phân khúc SUV/crossover giá rẻ hoàn toàn mới tại nước ta, có thể gọi là A+ hoặc B- vì xếp ngay bên dưới Kia Seltos (crossover hạng B). Sonet có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.790 x 1.647 mm, tương đồng với EcoSport (4.096 x 1.765 x 1.665 mm). Về thiết kế, Kia Sonet gây ấn tượng với bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, hai bên là đèn pha LED hình viên ngọc quý và đèn ngày LED dạng "nhịp tim". Xe cũng có cấu trúc cột C độc đáo, kính chắn gió bao quanh phía sau, đèn hậu LED hình dạng "nhịp tim''. Với phong cách trẻ trung và giá bán phải chăng, Kia Sonet đặc biệt hướng đến tập khách hàng trẻ tại Việt Nam. Mức giá xe Kia Sonet 2021 tại Việt Nam dự kiến vẫn không khác gì thời điểm được đồn đoán trước đây, vào khoảng 500 – 600 triệu đồng. Trên thị trường quốc tế, Sonet có 2 tùy chọn cấu hình 5 chỗ hoặc 5+2, nhưng khả năng cao nước ta sẽ chỉ có bản 5 chỗ. Ở cấu hình 5 chỗ, xe có khoang cốp 392 lít và không thể mở rộng vì hàng ghế sau không gập xuống được. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm có hệ thống âm thanh Bose 7 loa, đèn viền trang trí nội thất đổi màu, sạc điện thoại không dây, làm mát hàng ghế trước,… Kia Sonet 2021 sử dụng vô-lăng 3 chấu D-Cut bọc da... Về an toàn, Kia Sonet 2021 ở mức khá tốt giống Seltos với những trang bị gồm: hệ thống phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử ESC, cảm biến đỗ trước/sau, cảm biến áp suất lốp, móc khóa an toàn Isofix cho ghế trẻ em, 2-6 túi khí tùy phiên bản... Về truyền động, có thể Kia Sonet tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT cho công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm giống như phiên bản tại thị trường Indonesia. Video: Kia Sonet 2021 sắp về Việt Nam: liệu có 7 chỗ?

