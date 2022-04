Lamborghini Huracan Tecnica - siêu xe "ngon, bổ, rẻ" hơn Huracan STO

Lamborghini Huracan là dòng siêu xe đã chính thức trình làng từ năm 2014 như "kẻ kế nhiệm" đàn anh Gallardo. Kể từ đó đến nay, dòng siêu xe này liên tục được bổ sung các phiên bản mới như Performance, Evo và STO. Mới đây, hãng siêu xe Ý lại vén màn phiên bản tiếp theo của Lamborghini Huracan Tecnica 2022 mới. Siêu xe Lamborghini Huracan Tecnica được định vị giữa bản Evo dẫn động cầu sau RWD tiêu chuẩn và STO thể thao hơn. Theo hãng Lamborghini, Huracan Tecnica sẽ mang đến cảm giác lái thú vị trên cả đường phố lẫn đường đua cho người điều khiển. Ngoài ra, đây là còn siêu xe lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm "phong cách sống hoàn hảo". "Trái tim" của Lamborghini Huracan Tecnica là khối động cơ xăng V10 đặt giữa, hút khí tự nhiên, dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 631 mã lực và mô-men xoắn cực đại 565 Nm giống Huracan STO. Tuy nhiên, so với bản STO, Lamborghini Huracan Tecnica sở hữu ngoại hình không "chiến" bằng. Trên thực tế, Huracan Tecnica mượn khá nhiều chi tiết thiết kế từ những siêu xe concept và giới hạn số lượng của Lamborghini trong thời gian gần đây. Theo đó, xe cũng có cản trước mới với tạo hình chữ "Y" bên dưới đèn pha tương tự Lamborghini Sian và Terzo Millenio Concept. Cửa sổ bên sườn của xe được cải tiến sao cho giống với Lamborghini Essenza SCV12. Riêng bộ vành hợp kim 20 inch của Lamborghini Huracan Tecnica lại lấy cảm hứng từ mẫu xe concept Vision GT. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng chú ý nhất của Lamborghini Huracan Tecnica so với Huracan Evo RWD nằm ở phía sau xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp nắp khoang động cơ bằng sợi carbon siêu nhẹ và cửa sổ sau đặt dọc. Thêm vào đó là 2 đầu ống xả hình lục giác, cản sau mới và bộ khuếch tán gió sơn cùng màu thân xe hoặc sơn đen. Cuối cùng là cánh gió cố định ở đuôi xe, có kích thước khá khiêm tốn so với Lamborghini Huracan STO. Thế nhưng, theo hãng Lamborghini, cánh gió này vẫn giúp Huracan Tecnica có lực ép xuống mặt đường tăng 35% so với Huracan Evo RWD. Kết hợp với những chi tiết khí động lực học khác như bộ chẻ khí trước và ốp bên dưới gầm, cánh gió sau giúp giảm 20% hệ số lực cản không khí cho xe. Những trang bị đáng chú ý khác của Lamborghini Huracan Tecnica bao gồm hệ thống đánh lái cầu sau, hệ thống điều hướng mô-men xoắn, đĩa phanh bằng carbon-gốm, khe gió làm mát phanh trên thân vỏ và hệ thống kiểm soát tích hợp Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata mượn từ Huracan Evo AWD. Hiện giá xe Lamborghini Huracan Tecnica vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được giao cho khách vào cuối năm nay Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Huracan Tecnica 2022 mới.

