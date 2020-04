Tài xế siêu xe Lamborghini mất bằng khi đi kiểm tra COVID-19

Thế giới lúc này đang vô cùng khác biệt so với thời điểm cách đây một vài tháng bởi sự bùng phát dịch COVID-19 gây nên sự hoảng loạn cho người dân toàn thế giới. Không những nhiều người đang năng nổ tích trữ các mặt hàng nhu yếu phẩm bởi lệnh cách ly tại nhà, mà họ còn lo lắng đi thử nghiệm xem mình có bị nhiễm hay không. Tuy nhiên, có một số người dường như là lo lắng hơi quá đến độ vi phạm luật giao thông ví như trường hợp dưới đây.

Tài xế Lamborghini bị thu hồi bằng lái vì chạy quá tốc độ trên đường đi kiểm tra COVID-19 (Ảnh minh họa).

Dựa theo thông tin của trang CarAdvice, một tài xế siêu xe Lamborghini 35 tuổi ở New South Wales, Úc đã bị cảnh sát chặn lại trên cao tốc vì di chuyển ở tốc độ gần 160 km/h trong khu vực giới hạn 90 km/h. Khi cảnh sát tiến hành tra hỏi thông tin, tài xế Lamborghini cố gắng giải thích rằng anh ta đang vội trên đường tới Bệnh viện Westmead để kiểm tra COVID-19 , vậy nên mới chạy quá tốc độ như thế. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tin vào lý do này, hoặc ít nhất là họ không nghĩ rằng chạy nhanh gần gấp đôi tốc độ giới hạn để đi kiểm tra COVID-19 là lý do chính đáng.

Kết quả, tài xế của chiếc Lamborghini không những phải nhận một vé phạt vi phạm tốc độ mà còn bị tịch thu bằng lái xe ngay tại chỗ. Sau đó, tài xế được đưa trực tiếp tới bệnh để kiểm tra, và rồi chuyển sang diện cách ly bắt buộc. Cảnh sát địa phương cũng đã sử dụng trường hợp này để cảnh báo những người khác đừng có lấy COVID-19 ra làm cớ để vi phạm pháp luật.

“Các tài xế không nên vi phạm luật lệ đường bộ trong bất kỳ trường hợp nào,” chỉ huy lực lượng tuần tra giao thông và đường cao tốc, ông Michael Corboy nói. “Đi quá tốc độ gây nguy hiểm tới tính mạng của người lái xe cũng như người đi bộ. Nếu nghĩ rằng mình có thể có triệu chứng của COVID-19 và muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ hoặc bệnh viện, hãy gọi điện đặt trước lịch hẹn, hoặc tới các phòng khám COVID-19 của Bộ Y tế.”

Mặc dù không thể chứng minh được, song rất có khả năng rằng tài xế này lấy lý do đi kiểm tra COVID-19 để thoát khỏi một vé phạt đi quá tốc độ. Những tài xế siêu xe luôn tìm kiếm cơ hội để thể hiện trên đường phố, đơn giản chỉ có vậy. Đối với trường hợp cụ thể ở đây, hành động thiếu kiểm soát của chủ xe đã khiến anh ta rơi vào tình trạng cách lý bắt buộc và mất luôn bằng lái.