Siêu xe Lamborghini Countach hơn 30 tuổi "mới cứng" hơn 13 tỷ đồng

Việc tìm thấy một chiếc siêu xe Lamborghini Countach vẫn còn mới với số công-tơ-mét thấp trên thị trường ô tô đã qua sử dụng không phải là dễ. Do đó, đại lý Lamborghini Montreal ở Canada đã khiến nhiều người chú ý khi rao bán một chiếc siêu xe Countach đời 1990 gần như còn mới nguyên. Theo đại lý này, chiếc Lamborghini Countach đời 1990 mới chạy được 135 km. Không chỉ còn mới nguyên, chiếc Lamborghini Countach này còn thuộc phiên bản đặc biệt 25th Anniversary với đúng 657 chiếc xuất xưởng. Chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary được rao bán sở hữu "bộ cánh" ngoại thất màu đen bóng bẩy và không tì vết. Bên trong xe là nội thất bọc da màu trắng kem thanh lịch. Đặc biệt, nội thất của chiếc siêu xe Ý vẫn còn được bọc ni-lông nguyên bản như lúc mới xuất xưởng. Màu sơn ngoại thất bóng như gương của chiếc siêu xe 30 tuổi. Nội thất bọc da màu trắng kem phối đen của chiếc Lamborghini Countach. Ghế và cửa vẫn được bọc ni-lông của hãng Lamborghini Lamborghini Countach 25th Anniversary vốn được phát triển dựa trên phiên bản 5000 QV. Tuy nhiên, so với 5000 QV, siêu xe Lamborghini Countach 25th Anniversary được bổ sung nhiều thay đổi như phần thân vỏ "thửa riêng". Người thiết kế thân vỏ cho Lamborghini Countach 25th Anniversary không ai khác chính là ông Horacio Pagani - người sáng lập thương hiệu siêu xe Pagani. Trên Lamborghini Countach 25th Anniversary có những chi tiết khác biệt so với 5000 QV như hốc hút gió trước, thanh ba-bô-lê bên sườn và khe gió dành cho khoang động cơ. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim đẹp mắt với thiết kế trường tồn cùng thời gian. Chưa hết, chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary đang tìm chủ mới này còn được trang bị cản trước dành riêng cho thị trường Mỹ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Lamborghini Countach 25th Anniversary là khối động cơ xăng V12, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 449 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại tua máy 5.200 vòng/phút. Có thể nói, thật phí hoài khi sở hữu sức mạnh động cơ như thế này mà chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary lại chỉ mới chạy hơn 100 km kể từ lúc xuất xưởng. Với tất cả những điều đặc biệt kể trên, giá xe Lamborghini Countach 25th Anniversary này đương nhiên không rẻ chút nào. Chiếc siêu xe gần như mới nguyên này hiện đang được rao bán với giá lên đến 799.900 CAD (tương đương 568.496 USD hay 13,3 tỷ đồng). Video: Ngắm siêu xe Lamborghini Countach 1990.

