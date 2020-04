Xe “Tàu” BAIC X55 có giá 528 triệu tại Việt Nam có đáng mua?

Mẫu xe BAIC X55 tại Việt Nam mang kích thước khá lưng chừng nằm giữa những mẫu CUV hạng B như Hyundai KONA và CUV hạng C như Hyundai Tucson. BAIC X55 mang kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.480 x 1.809 x 1.680 mm và đi cùng với chiều dài cơ sở 2.665 mm. Làm một chút so sánh, kích thước của xe CUV BAIC X55 này gần với với mẫu Hyundai Tucson (DxRxC) lần lượt: 4.475 x 1.850 x 1.645mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm, hay mẫu Mazda CX-5 có kích thước lần lượt: 4.550 x 1.840 x 1.680 đi cùng với chiều dài cơ sở 2.700mm. Cung cấp sức mạnh cho BAIC X55 là động xăng 4cyl dung tích 1.5L tăng áp có nguồn gốc từ hãng Mitsubishi, động cơ cho công suất tối đa ~148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Ngoài phong cách thiết kế ngoại thất hiện đại và bắt mắt đi cùng với mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc, các mẫu xe Trung Quốc thường được trang bị đầy ấp các options tiện nghi, giải trí và hỗ trợ lái nhằm hấp dẫn khách mua xe, BAIC X55 cũng không là ngoại lệ khi được trang bị khá đầy đủ, như ghế 2 tông màu, màn hình giải trí 9 inch đặt dọc trên bảng điều khiển trung tâm tích hợp camera lùi, cruise control, start/stop, phanh tay điện tử hay sổ trời toàn cảnh... Chi tiết khe gió điều hoà và bảng táp-lô gợi nhớ đến nội thất của các mẫu xe mang thương hiệu “Ngôi sao ba cánh”. Về trang bị an toàn, BAIC X55 còn được trang bị an toàn tiêu chuẩn như loạt phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, chống trượt,… Xét về giá xe BAIC X55 mới thì nó rẻ hơn 271 triệu đồng so với mức bán khởi điểm 799 triệu đồng của Hyundai Tucson, vốn là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc CUV 5 chỗ tại Việt Nam. Nhiều trang bị “đồ chơi” đi kèm với giá bán hấp dẫn của BAIC X55 phần nào giúp khoả lấp yếu tố thương hiệu ô tô Trung Quốc, khi người dùng trong nước còn rất e ngại và định kiến thương hiệu ô tô Trung Quốc còn rất lớn. Thậm chí, để chối bỏ việc mình sử dụng xe Tàu, nhiều khách Việt đã tháo “mác” xe Tàu và “lên đời” cho xe các logo từ những thương hiệu xe uy tín khác. Khi có nhu cầu tìm mua một chiếc CUV để phục vụ cho gia đình, nhiều người có sẵn sàng bỏ qua yếu tốt thương hiệu, sự tin cậy của động cơ & hộp số và hệ truyền động khi sử dụng “về lâu về dài”, và hơn hết là độ an toàn để “hỏi cưới” mẫu xe BAIC X55 này không lịa là câu chuyện hoàn toàn khác? Video: Chi tiết xe “Tàu” BAIC X55 giá rẻ.

