"Soi" Range Rover tiền tỷ của nữ đại gia Dương Đường vừa bị bắt

Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thái Bình và đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với nữ đại gia Dương Đường (Nguyễn Thị Dương) và một số đối tượng có liên quan để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Chồng của nữ đại gia này là Nguyễn Xuân Đường cũng bị công an Thái Bình bắt giữ tại tỉnh Hà Nam, sau 1 ngày bị truy nã. Trước khi bị bắt vì tội Cố ý gây thương tích, nữ đại gia Nguyễn Thị Dương và chồng có cuộc sống khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa bởi sự chịu chơi của mình. Ngoài việc thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng... Trên mạng xã hội, ngoài viêc thường xuyên chụp ảnh, tỏ ra vô cùng thân thiết với hàng loạt ngôi sao giải trí... gây sự chú ý nhất chính là việc cặp đôi này từng tung tiền tỷ tổ chức lễ sinh nhật, mời 50 nghệ sĩ trong và ngoài nước về biểu diễn. Ngoài ra trên mạng xã hội, nữ đại gia Dương Đường còn thường xuyên "show hàng" xe hơi hạng sang tiền tỷ. Đáng chú ý, vào năm 2018 nữ đại gia Dương Đường đã sắm chiếc SUV hạng sang Range Rover Evoque Autobiography, đây cũng được xem là chiếc Evoque Autobiography 2019 đầu tiên tại Thái Bình khi đó. Chiếc xe được nhập khẩu theo diện tư nhân và cũng là một trong số những chiếc Range Rover Evoque Autobiography mới đầu tiên về Việt Nam. Về ngoại hình, xe sở hữu bộ la zăng hợp kim 20 inch “Style 527” với thiết kế 5 cánh kép độc đáo. Những thay đổi khác không dễ nhận ra, nhưng cho thấy sự tinh tế của phiên bản này là lưới tản nhiệt mới, hốc đèn sương mù mạ bạc, tay nắm cửa mạ bạc theo đúng phong cách “Autobiography” xuyên suốt các sản phẩm của hãng. Và quan trọng hơn cả, là logo Autobiography được đặt khéo léo trên mang cá và cửa hậu. Những nâng cấp ở nội thất còn có phần tinh tế và khó nhận biết hơn. Nếu không phải một người tinh ý, thường xuyên sử dụng những chiếc Evoque phiên bản khác, hay đã từng đọc thông số kỹ thuật về chiếc xe, sẽ rất khó để biết nội thất của Evoque Autobiography đã được nâng cấp chủ yếu về mặt chất liệu, với bộ ghế da Oxford mềm mại hơn cùng dòng chữ Autobiography được khắc trên lưng ghế. Một số trang bị chú ý như; như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống lùi chuồng tự động, hỗ trợ khởi hành/đổ dốc, khởi động nút bấm hay hệ thống thích nghi địa hình Terrain Respone, 17 loa Meridian và cùng hệ thống làm mát/sấy ghế... Các trang bị an toàn gồm; hệ thống cảnh báo chệch làn đường, 5 camera quanh xe hay cảnh báo điểm mù BSM, giúp tài xế điều khiển xe dễ dàng và an toàn hơn. Phiên bản Autobiography vẫn giữ nguyên hệ truyền động 2 cầu, số tự động 9 cấp cùng động cơ 2.0L tăng áp công suất 240 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7.6s trước khi đạt tốc độ tối đa 217km/h. Giá xe Range Rover Evoque Autobiography của nữ đại gia Dương Đường vào thời điểm 2018 khoảng hơn 3,6 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Ngoài chiếc SUV hạng sang Range Rover Evoque Autobiography trong bài viết này, nữ đại gia Dương Đường tại Thái Bình còn sở hữu hàng loạt xe sang đắt tiền như BMW, Mercedes-Benz, Infiniti, Lexus, Porsche, xe siêu sang Bentley và một chiếc Lincoln Navigator 2019 đời mới. Theo như đại gia Dương Đường từng chia sẻ trên một số trang thông tin điện tử, chị thường xuyên tự lái xe đi làm mọi công việc cũng như du lịch. Chiếc xe đầu tiên sở hữu là sedan hạng sang Mercedes-Benz vào năm 2003, còn yêu thích nhất là xe siêu sang Bentley Continental Flying Spur đời cũ đang sử dụng. Ngoài ra vị nữ đại gia này cho hay, BMW chính là chiếc xe lộc nhất - từ khi mua nó, công việc tiến triển rất tốt. Video: Nữ đại gia Dương Đường ở Thái Bình vừa bị bắt giàu cỡ nào? (Nguồn: VTC Now).

