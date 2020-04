Ford F-150 2021 lộ nội thất với màn hình cực lớn

Dù đã nhiều lần bị bắt gặp khi đang chạy thử, nhưng đến nay phần nội thất của Ford F-150 2021 mới lộ diện. Những hình ảnh do trang f150gen14.com cung cấp cho thấy xe sẽ có thay đổi lớn ở cabin. Điểm nổi bật chính là màn hình rất lớn, khoảng 12-15 inch nằm giữa 2 khe điều hòa của mẫu xe bán tải Ford F-150 mới. Bên cạnh đó là cụm đồng hồ kỹ thuật số. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là hệ điều hành Sync 3 trên màn hình. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng đây mới là bản prototype nên Ford chưa nâng cấp lên Sync 3. Khi ra mắt chính thức, có thể chắc chắn là F-150 2021 thế hệ mới sẽ sử dụng Sync 4. Việc bố trí nội thất không quá khác biệt so với mẫu xe hiện tại. Nhưng cần số được đổi mới và được gia công đẹp hơn. Các phím bấm cũng điều chỉnh đôi chút so với bản hiện tại. Ảnh chụp lén còn tiết lộ phiên bản đặc biệt Lariat sẽ có mặt trên F-150. Hiện chưa rõ các tùy chọn động cơ trên Ford F-150 2021 thế hệ mới. Trước đó không lâu, F-150 2021 đã từng bị phát hiện khi đang chạy thử tại Mỹ. Theo đó, thiết kế tản nhiệt lẫn đèn pha đã lộ diện hoàn toàn. Đầu xe F-150 mới dữ dằn nhưng không làm quá đà như các đối thủ khi kích thước tản nhiệt được giữ ở mức trung bình, các đường nét cũng không quá gai góc. Bên cạnh đó thì cụm đèn pha 2 tầng mới lại có nét giống đối thủ GMC Sierra. Video: Những hình ảnh đầu tiên của Ford F-150 2021 mới.

