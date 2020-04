Xem trước Toyota GR Supra A90 công suất 1.000 mã lực

Chủ nhân của siêu Toyota GR Supra A90 này không ai khác chính là Stephan Papadakis, ông chủ của đội đua Công thức D (Drift) nổi tiếng Papadakis Racing, đồng thời là một chuyên gia động cơ. Dự kiến sau khi hoàn thành, chiếc siêu xe thể thao A90 sẽ được cầm cương bởi tay đua vô địch Công thức D 2015, Fredric Aasbø. Trước khi nói về động cơ, cùng xem qua ngoại hình chiếc xe đã được thay đổi gì để phù hợp với một chiếc xe đua drift. Chiếc A90 được cung cấp bộ bodykit với 4 hốc vòm bánh xe cơ bắp ôm trọn bộ mâm hàng aftermarket, giúp xe có được góc đánh lái hoàn hảo để giữ đường drift hoàn hảo. Tương tự như các xe đua Công thức 1, chiếc xe thể thao Toyota GR Supra A90 vẫn khoác lên màu áo vàng-đen của nhà tài trợ Rockstar Energy Drink. Một số thay đổi để phù hợp khác bao gồm hệ thống treo độc quyền và một số thành phần khác của hệ thống phanh. Và tất nhiên cuối cùng là động cơ được nâng cấp lại hoàn toàn. Toyota GR Supra 2020 (A90) sở hữu khối động cơ số hiệu B58 do BMW phát triển. B58 có cấu hình 6 xilanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L tăng áp. Với cấu hình này, A90 có khả năng sinh công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 494 Nm có được tại dải vòng tua máy từ 1.550 đến 4.400 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8 AT). Mặc dù đại đa số khách hàng đã hài lòng với sức mạnh này, nhưng với những gã đam mê tốc độ, bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho một chiếc Toyota GR Supra A90 mới. Đó là lý do vì sao Stephan Papadakis đã có một màn độ lại động cơ B58 lên 1.000 mã lực trực tiếp tại triển lãm SEMA tháng 11 năm ngoái và dự kiến khối động cơ năm đó chính là trái tim của chiếc GR Supra A90 này. Một số tư liệu về thử nghiệm trên máy dyno đã được công bố, cho thấy chắc chắn nó sẽ có công suất 1.000 mã lực. Đây không phải chiếc Supra đầu tiên được biến hóa để trở thành một chiếc xe đua drift, nhưng đây là chiếc đầu tiên được phát triển từ động cơ B58 nguyên bản. Video: Ngắm bản độ Toyota GR Supra A90 mới.

Chủ nhân của siêu Toyota GR Supra A90 này không ai khác chính là Stephan Papadakis, ông chủ của đội đua Công thức D (Drift) nổi tiếng Papadakis Racing, đồng thời là một chuyên gia động cơ. Dự kiến sau khi hoàn thành, chiếc siêu xe thể thao A90 sẽ được cầm cương bởi tay đua vô địch Công thức D 2015, Fredric Aasbø. Trước khi nói về động cơ, cùng xem qua ngoại hình chiếc xe đã được thay đổi gì để phù hợp với một chiếc xe đua drift. Chiếc A90 được cung cấp bộ bodykit với 4 hốc vòm bánh xe cơ bắp ôm trọn bộ mâm hàng aftermarket, giúp xe có được góc đánh lái hoàn hảo để giữ đường drift hoàn hảo. Tương tự như các xe đua Công thức 1, chiếc xe thể thao Toyota GR Supra A90 vẫn khoác lên màu áo vàng-đen của nhà tài trợ Rockstar Energy Drink. Một số thay đổi để phù hợp khác bao gồm hệ thống treo độc quyền và một số thành phần khác của hệ thống phanh. Và tất nhiên cuối cùng là động cơ được nâng cấp lại hoàn toàn. Toyota GR Supra 2020 (A90) sở hữu khối động cơ số hiệu B58 do BMW phát triển. B58 có cấu hình 6 xilanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L tăng áp. Với cấu hình này, A90 có khả năng sinh công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 494 Nm có được tại dải vòng tua máy từ 1.550 đến 4.400 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8 AT). Mặc dù đại đa số khách hàng đã hài lòng với sức mạnh này, nhưng với những gã đam mê tốc độ, bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho một chiếc Toyota GR Supra A90 mới . Đó là lý do vì sao Stephan Papadakis đã có một màn độ lại động cơ B58 lên 1.000 mã lực trực tiếp tại triển lãm SEMA tháng 11 năm ngoái và dự kiến khối động cơ năm đó chính là trái tim của chiếc GR Supra A90 này. Một số tư liệu về thử nghiệm trên máy dyno đã được công bố, cho thấy chắc chắn nó sẽ có công suất 1.000 mã lực. Đây không phải chiếc Supra đầu tiên được biến hóa để trở thành một chiếc xe đua drift, nhưng đây là chiếc đầu tiên được phát triển từ động cơ B58 nguyên bản. Video: Ngắm bản độ Toyota GR Supra A90 mới.