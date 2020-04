"Soi" xe Bentley và Lincoln tiền tỷ của nữ đại gia Dương Đường

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thái Bình và đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với nữ đại gia Dương Đường - Nguyễn Thị Dương và một số đối tượng có liên quan để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích. Bà Nguyễn Thị Dương được biết đến là một nữ đại gia có tiếng tăm tại Thái Bình, vì thế, việc nữ đại gia có tên thường gọi là Dương "Đường" bị công an bắt giữ đã nhận được không ít sự quan tâm của người dân cũng như cộng đồng mạng. Trước khi bị bắt vì tội Cố ý gây thương tích, nữ đại gia Nguyễn Thị Dương và chồng có cuộc sống khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước sự chịu chơi của mình. Trong đó, ấn tượng nhất là việc chồng của bà "Dương Đường" là ông Nguyễn Xuân Đường mua một chiếc Lincoln Navigator đời mới để tặng cho vợ. Trước khi được chồng mua tặng chiếc xe Lincoln Navigator đời mới, nữ đại gia Nguyễn Thị Dương hay di chuyển trên một chiếc xe siêu sang Bentley Continental Flying Spur màu trắng đời cũ. Chiếc Bentley này được đăng ký biển số của tỉnh Thái Bình. Bentley Continental Flying Spur là 1 trong những dòng xe siêu sang nổi tiếng trên thế giới, lúc mới về nước, chiếc xe này có giá không dưới 10 tỷ đồng. Nhưng hiện tại, các thông tin rao bán Bentley Continental Flying Spur đời cũ chỉ có mức giá khá rẻ, chỉ từ 2,3 tỷ đến 4 tỷ đồng, tuỳ theo tình trạng cũ, mới của xe. Chiếc xe siêu sang Bentley Continental Flying Spur của nữ đại gia "Dương Đường" thuộc thế hệ đầu tiên nên được trang bị động cơ W12, sản sinh công suất tối đa 552 mã lực và mô-men xoắn cực đại 649 Nm. Xe mất khoảng thời gian 4,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 314 km/h. Nếu Bentley Continental Flying Spur là mẫu xe siêu sang đã có tuổi đời khá cao tại Việt Nam thì việc nữ đại gia Nguyễn Thị Dương được chồng tặng cho chiếc xe Lincoln Navigator đời mới được đánh giá là khá sành điệu. Hiện giới đại gia Việt đang bắt đầu tìm hiểu và thích vẻ thiết kế cũng như nội thất của mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn này. Chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator của nữ đại gia "Dương Đường" được chồng tặng cho thuộc phiên bản sang và đắt nhất là Black Label L. Xe có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 5.636 mm, chiều cao 1.932 mm và chiều rộng 2.382 mm. Chiều dài cơ sở của xe lên tới 3.342 mm. Sức kéo tối đa của xe gần 4 tấn. Hiện chưa rõ chồng của nữ đại gia Nguyễn Thị Dương đã chi ra bao nhiêu tiền để mua chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator Black Label L để tặng cho vợ, chỉ biết rằng, gía xe Lincoln Navigator Black Label L đầu tiên về Việt Nam có mức bán ra không chính hãng hơn 9 tỷ đồng. So với các dòng xe cùng phân khúc như Lexus LX570 Super Sport, Cadillac Escalade hay Infiniti QX80, ngoại hình Lincoln Navigator đời mới gây ấn tượng với chiều dài lên đến 5.6 m. Thiết kế mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này có lưới tản nhiệt mạ crôm và cụm đèn pha, đèn hậu cũng như đèn định vị sử dụng công nghệ LED. Các trang bị cao cấp nội thất của chiếc SUV hạng sang cỡ lớn của Ford có hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hàng ghế sau cũng được trang bị thêm 2 màn hình có kích thước 10 inch cùng nhiều tiện ích giài trí khác. Xe sở hữu động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 675 Nm, hộp số tự động 10 cấp. Video: Vì sao nữ đại gia Dương "Đường" Thái Bình bị bắt? (Nguồn: VTC Now).

