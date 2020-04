Xe MINI mạnh nhất thế giới "uống" từ 7,8 lít xăng/100km

Tính đến nay, một số những “tin vui” đối với những người sở hữu mẫu hatchback này dần được lộ diện, một trong số đó chính là hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu chính thức thực sự khá tốt đối với mẫu xe Mini mạnh nhất. EPA đã tuyên bố JCW GP có mức tiêu thụ nhiên liệu 9,8 lít/100km khi di chuyển trong thành phố và 7,8 lít/100km trên đường cao tốc. Đây là một con số đáng chú ý khi chiếc xe có động cơ 301 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Chiếc xe được trang bị hộp số tự động tám cấp tương xứng với động cơ này. Đối thủ cạnh tranh mpg gần nhất của Mini Cooper JCW GP mới không ai khác chính là mẫu xe Đức AWD Volkswagen Golf R. Cả hai đều có EPA và xếp hạng kết hợp, mặc dù xếp hạng về độ thân thiện khi di chuyển trong thành phố của Golf R chỉ thấp hơn 1 chút so với Mini JCW GP. So với mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Civic Type R với mức tiêu thụ nhiên liệu 10,7 lít/100km cho việc vận hành trong thành phố và 8,4 lít trên cao tốc hay Hyundai Veloster N, Mini JCW chiến thắng rõ rệt. Tuy nhiên, Mini JCW là mẫu xe ba cửa duy nhất khi đặt cạnh so sánh với những mẫu xe này. Phần còn lại là tất cả các mẫu hatchback năm cửa, có nghĩa là chúng có không gian chở hàng lớn hơn và quan trọng hơn là hàng ghế sau có thể sử dụng. Hàng ghế sau của JCW GP được thay thế bằng các thanh nẹp chéo để tăng độ cứng. Tuy nhiên cũng chính vì những chi tiết này mà JCW GP trở nên hấp dẫn đối với những người đam mê.Mini Cooper JCW GP 2020, chiếc Mini mạnh nhất cho đến nay, đã được ra mắt với hệ thống treo và phanh nâng cấp, bộ bodykit aero và có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 5,2 giây. Video: Chi tiết MINI JCW GP 2020 mới.

