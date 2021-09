Range Rover Sport SVR và bài test trên "No Time to Die" của 007

Trong bom tấn "Điệp viên 007: No Time to Die", Range Rover Sport SVR mới sẽ đóng vai trò quan trọng ở nhiều cảnh hành động gay cấn, được thể hiện những tuyệt kỹ của bản thân, bao gồm khả năng off-road ấn tượng.

Cảnh hậu trường mới của "Điệp viên 007: No Time to Die" cho thấy chiếc SUV hiệu suất cao đang thực hiện phân cảnh rượt đuổi đầy kịch tính. Hai chiếc Range Rover Sport SVR 2021 mới bị đẩy đến cực điểm của các pha hành động, và đó là một kịch bản hoàn hảo để chiếc SUV sang trọng, mạnh mẽ của Land Rover có dịp khoe mẽ tài năng.

Toàn bộ các cảnh hành động của mẫu xe SUV Range Rover Sport SVR đều được quay chân thực, không có sự trợ giúp của CGI (hình ảnh do máy tính tạo ra) hay bất cứ thứ gì. Diễn viên đóng thế Lee Morrison chia sẻ rằng Range Rover Sport SVR là lựa chọn tuyệt vời cho cảnh quay này vì xe có độ bền và khả năng ấn tượng.

Những chiếc xe SVR được sử dụng trong "No Time To Die" có hệ thống treo được điều chỉnh đặc biệt giống như các mẫu xe sản xuất, do các kỹ sư của Trung tâm chế tạo phiên bản đặc biệt (SVO) của Land Rover chế tạo để mang lại khả năng xử lý nhanh nhạy hơn và kiểm soát thân xe chặt chẽ hơn mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái.

Bộ đôi Range Rover Sport SVR địa hình trong bom tấn sắp tới của diễn viên Daniel Craig có màu sơn xám Eiger Grey, gói tùy chọn Carbon Pack và bộ mâm hợp kim 22 inch sơn đen Narvik, đi kèm lốp địa hình hầm hố. Hiện tại, khách hàng có thể lựa chọn thông số kỹ thuật xe tương tự như những chiếc xe trong phim "No Time To Die" thông qua cấu hình trực tuyến.

Tất nhiên, xe vẫn dùng động cơ siêu nạp V8 cho công suất lên tới 575 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 283 km/h - điều này đã giúp Range Rover Sport SVR trở thành chiếc Land Rover nhanh nhất từ trước đến nay.

Được sản xuất bởi đạo diễn Cary Joji Fukunaga, "No Time To Die" là phần thứ 5 cũng là phần cuối của loạt phim "Điệp viên 007". Phim sẽ được công chiếu tại các rạp từ ngày 30/9/2021 tại Anh và tại Mỹ vào ngày 8/10/2021.