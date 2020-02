Land Rover Defender tung hoành trong bom tấn No Time To Die

(Kiến Thức) - Mẫu xe Defender cùng hàng loạt SUV hạng sang của Land Rover đã phô diễn được khả năng vượt địa hình vượt trội trong bộ phim sắp công chiếu No Time To Die của điệp viên 007 - James Bond.

Trong video mới đăng tải của hãng xe Jaguar Land Rover – nhà sản xuất ôtô lớn nhất Anh Quốc, đã tiết lộ những cảnh quay hậu trường đầy kịch tính của bộ phim ‘bom tấn’ sắp công chiếu của James Bond : No Time To Die. Được biết bộ phim này sẽ được công chiếu tại các hệ thống rạp chiếu phim tại Anh Quốc từ ngày 2/4/2020.

Các cảnh quay được đăng tải là những pha rượt đuổi kịch tính, trong đó mẫu xe Defender phiên bản 110 đã xuất hiện.

Trong bộ phim No Time To Die, Bond đã rời khỏi phi vụ điệp viên và đang tận hưởng một cuộc sống yên bình ở Jamaica. Sự bình yên của anh chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn khi người bạn cũ của anh, ông Felix Leiter từ CIA đến xin sự giúp đỡ. Nhiệm vụ giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc hóa ra còn nguy hiểm hơn nhiều so với dự kiến, đưa Bond vào cuộc truy lùng của một nhân vật phản diện bí ẩn, được trang bị công nghệ mới nguy hiểm.

Defender được đưa vào các bài thử thách địa hình khắc nghiệt nhất.

Những pha rượt đuổi trong No Time To Die được dẫn dắt bởi đạo diễn điều phối các cảnh đóng thế, Lee Morrison đồng hành cùng người đã từng chiến thắng giải Oscar danh giá với các hiệu ứng đặc biệt, và điều phối các phương tiện hành động - Chris Corbould.

Land Rover cho biết những chiếc xe Defender mới được sử dụng trong No Time To Die là những chiếc xe đầu tiên ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy Nitra của Land Rover ở Slovakia, và dựa trên nguyên mẫu Defender phiên bản 110 X với màu đen Santorini, với bộ chống trượt và vành xe sơn tối màu, kích thước 20 inch cùng hệ thống lốp xe địa hình chuyên dụng. Đây cũng là một trong 4 phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 1/2020. Tại Việt Nam giá xe Defender 110 X được phân phối chính hãng là 6,045 tỷ đồng.

