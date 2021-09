Lotus Emira GT4 mới, siêu xe "giá mềm" cho năm 2022

Cho đến nay, hãng xe thể thao Anh Quốc đã quyết định ra mắt phiên bản xe đua GT4 của mẫu xe Emira này để sẵn sàng tranh tài tại các giải đua thuộc hạng mục GT4 kể từ năm sau. Mẫu xe đua này được ra mắt để thay thế cho mẫu xe đua Lotus Evora GT4 mới từng được sử dụng trong thời gian vừa qua. Cho đến nay, hãng xe thể thao Anh Quốc đã quyết định ra mắt phiên bản xe đua GT4 của mẫu xe Emira này để sẵn sàng tranh tài tại các giải đua thuộc hạng mục GT4 kể từ năm sau. Phiên bản siêu xe Lotus Emira GT4 được phát triển với sự hợp tác của thương hiệu RML Group. Thương hiệu xe hơi có trụ sở tại Hethel sẽ chỉ sản xuất một số lượng giới hạn các mẫu xe Emira GT4 cho mùa giải 2022 và sẽ có kế hoạch tăng sản lượng cho năm 2023 nếu nhận được những phản hồi tích cực trong năm tới. Mẫu xe đua này được ra mắt để thay thế cho mẫu xe đua Lotus Evora GT4 từng được sử dụng trong thời gian vừa qua. Emira GT4 được thiết kế để thay thế Evora GT4 - Mẫu xe đua đã có những thành tựu cực kỳ thành công với một số chiến thắng và chức vô địch tại các giải đua bao gồm British GT, Dubai 24hrs, Barcelona 24hrs, European GT, Sepang 12hrs và Pirelli World Challenge. Chiếc xe đua được chế tạo thủ công dựa trên mẫu xe Lotus Emira bản thương mại nhưng có thêm các chi tiết nhằm tăng tính khí động học cho xe cũng như đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn của hạng mục xe đua GT4, phù hợp với các quy định về an toàn cho người lái Phiên bản Lotus Emira GT4 2022 mới này được trang bị động cơ 3,5 lít V6 của Toyota có khả năng sản sinh công suất lên đến 400 mã lực tại 7.200 vòng/phút nhờ bộ siêu nạp Harrop TVS 1900. Sức mạnh được truyền tới trục sau thông qua hộp số xTrac sáu cấp với lẫy chuyển số và xe cũng được trang bị thêm bộ vi sai hạn chế trượt. Lotus Emira GT4 được trang bị hệ thống treo bao gồm thanh đòn kép ở cả phía trước và phía sau. Thêm vào đó, xe cũng được lắp đặt thêm bộ giảm chấn cuộn Öhlins và thanh chống lật giúp bảo đảm an toàn một cách tối đa cho người lái. Thương hiệu cũng đem tới cho chiếc Emira GT4 đĩa phanh Alcon và bộ cùm phanh sử dụng ABS của Bosch Motorsport. Mẫu xe được thiết lập với các tính năng và trang bị tập trung vào việc vận hành trên đường đua hơn với các chi tiết như các phần líp ốp mở rộng giúp tối ưu hóa tính khí động học cho xe. Ở phía sau, xe được trang bị cánh gió cỡ lớn giúp tăng lực ép cũng như giúp xe vận hành một cách ổn định ở tốc độ cao. Emira GT4 có trọng lượng khô chỉ khoảng 1.260 kg, thấp hơn đáng kể so với trọng lượng 1.405 kg của phiên bản thương mại thông thường. Điều này có thể đạt được nhờ hệ thống bodykit nâng cấp siêu nhẹ mà Lotus cùng RML Group đã hợp tác, phát triển. Về thiết kế, Emira GT4 vẫn giữ nguyên hệ thống khung gầm bằng nhôm và thân vỏ composite của xe sản xuất nhưng có bộ chia phía trước nổi bật, nắp hút gió mới và cánh gió lớn cố định phía sau. Mẫu xe thể thao độc đáo này đươc sơn màu xanh Neon kết hơp với màu đen đầy thể thao, hầm hố khiến chiếc xe đua trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Xe cũng được trang bị bộ la-zăng 18 inch đi kem bộ lốp Pirelli GT4 có kích thước 265/645R18 ở phía trước và 305/680R18 ở phía sau. Hiện tại, Lotus vẫn chưa công bố những hình ảnh chi tiết về khoang nội thất của chiếc xe đua, tuy nhiên được biết, chiếc xe đua đươc trang bị bảng điều khiển do Motec cung cấp với chức năng ghi dữ liệu và một ghế đua. Xe cũng sở hữu loạt trang bị an toàn tuân thủ theo quy định của FIA bao gồm hệ thống khung chống lật an toàn, dây an toàn sáu điểm và bình chữa cháy. Ngoài ra, xe còn có một bình nhiên liệu 96 lít đã được FIA phê duyệt sẽ cho phép chạy được nhiều vòng hơn giữa mỗi lần tiếp nhiên liệu. Hiện tại, Lotus vẫn chưa công bố những hình ảnh chi tiết về khoang nội thất của chiếc xe đua, tuy nhiên được biết, chiếc xe đua đươc trang bị bảng điều khiển do Motec cung cấp với chức năng ghi dữ liệu và một ghế đua. Xe cũng sở hữu loạt trang bị an toàn tuân thủ theo quy định của FIA bao gồm hệ thống khung chống lật an toàn, dây an toàn sáu điểm và bình chữa cháy. Ngoài ra, xe còn có một bình nhiên liệu 96 lít đã được FIA phê duyệt sẽ cho phép chạy được nhiều vòng hơn giữa mỗi lần tiếp nhiên liệu. Video: Giới thiệu siêu xe Lotus Emira thế hệ mới.

Cho đến nay, hãng xe thể thao Anh Quốc đã quyết định ra mắt phiên bản xe đua GT4 của mẫu xe Emira này để sẵn sàng tranh tài tại các giải đua thuộc hạng mục GT4 kể từ năm sau. Mẫu xe đua này được ra mắt để thay thế cho mẫu xe đua Lotus Evora GT4 mới từng được sử dụng trong thời gian vừa qua. Cho đến nay, hãng xe thể thao Anh Quốc đã quyết định ra mắt phiên bản xe đua GT4 của mẫu xe Emira này để sẵn sàng tranh tài tại các giải đua thuộc hạng mục GT4 kể từ năm sau. Phiên bản siêu xe Lotus Emira GT4 được phát triển với sự hợp tác của thương hiệu RML Group. Thương hiệu xe hơi có trụ sở tại Hethel sẽ chỉ sản xuất một số lượng giới hạn các mẫu xe Emira GT4 cho mùa giải 2022 và sẽ có kế hoạch tăng sản lượng cho năm 2023 nếu nhận được những phản hồi tích cực trong năm tới. Mẫu xe đua này được ra mắt để thay thế cho mẫu xe đua Lotus Evora GT4 từng được sử dụng trong thời gian vừa qua. Emira GT4 được thiết kế để thay thế Evora GT4 - Mẫu xe đua đã có những thành tựu cực kỳ thành công với một số chiến thắng và chức vô địch tại các giải đua bao gồm British GT, Dubai 24hrs, Barcelona 24hrs, European GT, Sepang 12hrs và Pirelli World Challenge. Chiếc xe đua được chế tạo thủ công dựa trên mẫu xe Lotus Emira bản thương mại nhưng có thêm các chi tiết nhằm tăng tính khí động học cho xe cũng như đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn của hạng mục xe đua GT4, phù hợp với các quy định về an toàn cho người lái Phiên bản Lotus Emira GT4 2022 mới này được trang bị động cơ 3,5 lít V6 của Toyota có khả năng sản sinh công suất lên đến 400 mã lực tại 7.200 vòng/phút nhờ bộ siêu nạp Harrop TVS 1900. Sức mạnh được truyền tới trục sau thông qua hộp số xTrac sáu cấp với lẫy chuyển số và xe cũng được trang bị thêm bộ vi sai hạn chế trượt. Lotus Emira GT4 được trang bị hệ thống treo bao gồm thanh đòn kép ở cả phía trước và phía sau. Thêm vào đó, xe cũng được lắp đặt thêm bộ giảm chấn cuộn Öhlins và thanh chống lật giúp bảo đảm an toàn một cách tối đa cho người lái. Thương hiệu cũng đem tới cho chiếc Emira GT4 đĩa phanh Alcon và bộ cùm phanh sử dụng ABS của Bosch Motorsport. Mẫu xe được thiết lập với các tính năng và trang bị tập trung vào việc vận hành trên đường đua hơn với các chi tiết như các phần líp ốp mở rộng giúp tối ưu hóa tính khí động học cho xe. Ở phía sau, xe được trang bị cánh gió cỡ lớn giúp tăng lực ép cũng như giúp xe vận hành một cách ổn định ở tốc độ cao. Emira GT4 có trọng lượng khô chỉ khoảng 1.260 kg, thấp hơn đáng kể so với trọng lượng 1.405 kg của phiên bản thương mại thông thường. Điều này có thể đạt được nhờ hệ thống bodykit nâng cấp siêu nhẹ mà Lotus cùng RML Group đã hợp tác, phát triển. Về thiết kế, Emira GT4 vẫn giữ nguyên hệ thống khung gầm bằng nhôm và thân vỏ composite của xe sản xuất nhưng có bộ chia phía trước nổi bật, nắp hút gió mới và cánh gió lớn cố định phía sau. Mẫu xe thể thao độc đáo này đươc sơn màu xanh Neon kết hơp với màu đen đầy thể thao, hầm hố khiến chiếc xe đua trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Xe cũng được trang bị bộ la-zăng 18 inch đi kem bộ lốp Pirelli GT4 có kích thước 265/645R18 ở phía trước và 305/680R18 ở phía sau. Hiện tại, Lotus vẫn chưa công bố những hình ảnh chi tiết về khoang nội thất của chiếc xe đua, tuy nhiên được biết, chiếc xe đua đươc trang bị bảng điều khiển do Motec cung cấp với chức năng ghi dữ liệu và một ghế đua. Xe cũng sở hữu loạt trang bị an toàn tuân thủ theo quy định của FIA bao gồm hệ thống khung chống lật an toàn, dây an toàn sáu điểm và bình chữa cháy. Ngoài ra, xe còn có một bình nhiên liệu 96 lít đã được FIA phê duyệt sẽ cho phép chạy được nhiều vòng hơn giữa mỗi lần tiếp nhiên liệu. Hiện tại, Lotus vẫn chưa công bố những hình ảnh chi tiết về khoang nội thất của chiếc xe đua, tuy nhiên được biết, chiếc xe đua đươc trang bị bảng điều khiển do Motec cung cấp với chức năng ghi dữ liệu và một ghế đua. Xe cũng sở hữu loạt trang bị an toàn tuân thủ theo quy định của FIA bao gồm hệ thống khung chống lật an toàn, dây an toàn sáu điểm và bình chữa cháy. Ngoài ra, xe còn có một bình nhiên liệu 96 lít đã được FIA phê duyệt sẽ cho phép chạy được nhiều vòng hơn giữa mỗi lần tiếp nhiên liệu. Video: Giới thiệu siêu xe Lotus Emira thế hệ mới.