Ôtô nhập khẩu giảm hàng trăm triệu đồng "đấu" xe lắp ráp Việt Nam

Thị trường ôtô Việt Nam với hơn 40 mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước sắp được hưởng lợi khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ được áp dụng (từ ngày 1/7- 31/12/2023). Trong khi đó, cũng có hàng chục mẫu ôtô nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam sẽ không được hưởng chính sách này.

Chính vì vậy, để tăng tính cạnh tranh ở giai đoạn nước rút, hàng loạt hãng xe kinh doanh ôtô nhập khẩu nguyên chiếc như Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Nissan và Volvo… đang tung ra nhiều đợt ưu đãi, giảm giá cạnh tranh xe lắp ráp.

Subaru

Một trong những mẫu xe nhập khẩu thường xuyên giảm giá bán theo từng tháng là Subaru Forester. Theo đó, trong tháng 7 này, nhiều đại lý vẫn bán Subaru Forester với giá chỉ 799 triệu đồng ở bản i-L tiêu chuẩn, 899 triệu đồng ở bản i-L Eyesight và 999 triệu đồng ở bản i-S Eyesight cao cấp nhất.

Hiện giá niêm yết của dòng SUV cỡ C Nhật Bản này là 969 triệu đồng ở bản i-L, 1,099 tỷ đồng ở bản i-L Eyesight và 1,199 tỷ đồng ở bản i-S Eyesight. Như vậy, Subaru Forester có mức ưu đãi khá "khủng", dao động từ 170 - 200 triệu đồng, tùy theo phiên bản.

Ngoài ra, tại một số đại lý, cái giá 899 triệu đồng là dành cho Subaru Forester bản i-L Eyesight sản xuất năm 2022 (VIN 2022). Trong khi đó, bản i-L Eyesight số VIN 2023 có giá cao hơn, lên mức 949 triệu đồng, nhưng vẫn rẻ hơn 150 triệu đồng so với giá niêm yết.

Mitsubishi

Tương tự, Tất cả xe CBU của Mitsubishi đều có khuyến mại, gồm Xpander, Attrage, Triton và Pajero Sport với mức giảm cao nhất lên tới 100% phí trước bạ.

Mẫu sedan cỡ nhỏ Attrage được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản, trị giá từ 19-24,5 triệu đồng. Riêng mẫu Attrage CVT sản xuất năm 2022 được hỗ trợ 100% phí trước bạ (46,5 triệu đồng).

Các phiên bản Xpander AT, Xpander AT Premium và Xpander Cross đều nhận khuyến mại 100% phí trước bạ, tương đương từ 59,8-69,8 triệu đồng.

Hai phiên bản Triton 4x2 AT Athlete và 4x4 AT Athlete sản xuất 2022 lần lượt giảm 120 và 135 triệu đồng, trong khi xe có số VIN 2023 được ưu đãi 50% phí trước bạ (từ 24-28 triệu đồng). Riêng phiên bản 4x2 AT Mivec giảm tương đương 100% phí trước bạ (39 triệu đồng).

Tất cả phiên bản Pajero Sport số VIN 2022 giảm giá từ 170-220 triệu đồng. Các xe sản xuất 2023 được hãng hỗ trợ 50% phí trước bạ, trị giá từ 57-68 triệu đồng.

Cùng đó, tùy từng mẫu xe mà khách hàng sẽ nhận thêm quà tặng phụ kiện, phiếu nhiên liệu hoặc ưu đãi lãi suất vay.

Suzuki

Suzuki hỗ trợ 50% phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm vật chất cho mẫu XL7 sản xuất năm 2022 (tổng trị giá 40 triệu đồng). Xe sản xuất năm 2023 cũng được ưu đãi 50% phí trước bạ và phiếu nhiên liệu 230 lít (35 triệu đồng).

Suzuki Hybrid Ertiga MT số VIN 2022 giảm tương đương 50% phí trước bạ, kèm một năm bảo hiểm vật chất (70 triệu đồng).

Hai mẫu Swift và Ciaz sản xuất năm 2022 cùng được tặng một năm bảo hiểm vật chất và phiếu nhiên liệu 230 lít (15 triệu đồng). Các xe Swift và Ciaz số VIN 2023 nhận khuyến mại một năm bảo hiểm vật chất (10 triệu đồng).

Nissan

Trong tháng 7, Nissan không ưu đãi phí trước bạ nhưng giảm tiền mặt trực tiếp cho toàn bộ sản phẩm. Hai phiên bản Nissan Almera CVT và CVT Cao cấp cùng giảm 70 triệu đồng, giá mới lần lượt là 469 và 525 triệu đồng.

Tương tự, Nissan Navara EL 2WD giảm 80 triệu đồng xuống còn 619 triệu đồng. Các phiên bản VL 4WD và Pro-4X cùng giảm 120 triệu đồng, giá sau khuyến mại là 825 và 850 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ nhỏ Nissan Kicks được giảm 80 triệu đồng cho bản E, giá còn 709 triệu đồng. Phiên bản V giảm 90 triệu đồng, giá mới là 768 triệu đồng.

Honda

Tháng 7/2023, Honda áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho hai dòng sedan nhập khẩu gồm Civic và Accord, ngoại trừ mẫu Civic Type R.

Tùy nơi đăng ký mà sau ưu đãi, ba phiên bản Honda Civic E, G và L lần lượt giảm từ 37-44 triệu đồng, từ 38,5-46 triệu đồng và từ 43,5-52 triệu đồng.

Honda Accord có giá 1,319 hoặc 1,329 tỷ đồng tùy màu sơn. Hỗ trợ 50% phí trước bạ tương đương mức giảm từ 66-80 triệu đồng.

Volvo

Volvo ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tất cả mẫu xe nhập khẩu hiện được phân phối tại Việt Nam, tính theo mức thu phí trước bạ 10%. Cùng đó là quà tặng một năm bảo hiểm vật chất và ba năm hoặc 60.000km bảo dưỡng miễn phí (mức ưu đãi từ 116 - 232,5 triệu đồng).