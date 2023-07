Nội thất ôtô làm từ da thuần chay bị gọi là một sự “lừa đảo”

Tính bền vững và môi trường đang trở thành những vấn đề tối quan trọng trong thời đại ngày nay. Điển hình là trong ngành công nghiệp ôtô, các nhà sản xuất đang hướng tới công nghệ xanh. Điều này được thể hiện rõ nhất qua sự thúc đẩy ngày càng tăng đối với xe điện, xu hướng tránh xa nhiên liệu hóa thạch... và nội thất ôtô từ da thuần chay là một ví dụ. Ngoài điện khí hoá các sản phẩm của mình, các nhà sản xuất ôtô còn có xu hướng lựa chọn da thuần chay vì họ tin rằng loại chất liệu này thân thiện với môi trường hơn so với da thật. Tuy nhiên gần đây Bridge of Weir - Nhà cung cấp da bò đã đưa ra tuyên bố cho rằng da thuần chay ôtô là sự lừa dối. Công ty Bridge of Weir là nhà cung cấp da cao cấp nổi tiếng, một trong những nhà sản xuất ô tô hạng sang đang hợp tác với đơn vị này gồm: McLaren, Jaguar Land Rover, Polestar và gần đây nhất là Aston Martin với chiếc DB12 mới. Bridge of Weir tin rằng nhiều sản phẩm da thuần chay trên thị trường thực sự chứa các thành phần nhựa không phân hủy sinh học, mặc dù được quảng cáo là thân thiện với môi trường. Công ty này đã trích dẫn một nghiên cứu gần đây của Viện Filk Frieberg nhằm chứng minh sự hiện diện của chất dẻo trong các sản phẩm thay thế da. Như chúng ta đã biết, nhựa là vật liệu tổng hợp có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch, chúng không phân hủy sinh học một cách an toàn và không thể tái chế hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhà sản xuất da cũng trích dẫn rằng các sản phẩm da thuần chay không có chất lượng và độ bền như da thật. Do đó, chúng sẽ xuống cấp nhanh hơn và buộc người dùng phải thường xuyên thay mới. Việc nội thất ôtô làm từ da thuần chay nhanh xuống cấp dẫn đến việc sản lượng của các sản phẩm da thuần chay sẽ tăng lên, trong khi đó việc sản xuất vật liệu tổng hợp thường liên quan đến các hóa chất độc hại. Từ đó các vấn đề môi trường sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Mặt khác, Bridge of Weir nhấn mạnh rằng da thật là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp thịt. Không có gia súc nào được lai tạo đặc biệt để lấy da, nghĩa là việc sản xuất da không góp phần làm tăng thêm lượng khí thải carbon hoặc nạn phá rừng và chúng cũng có thể được tái sử dụng. Bridge of Weir không phản đối trực tiếp da thuần chay. Công ty chỉ muốn sự minh bạch từ các nhà sản xuất vật liệu để các nhà sản xuất ôtô và người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thực tế. Video: Đánh giá ghế màu trắng bọc da thuần chay Tesla.

