Rolls-Royce Cullinan độ bán tải "siêu độc" của rapper Lil Uzi Vert

Khi không được nhà sản xuất đáp ứng các ý tưởng tuỳ chỉnh như mong muốn thì việc tìm đến các xưởng độ là lựa chọn lý tưởng. Tại đây, họ sẵn sàng tuỳ biến chiếc xe của bạn theo mọi ý tưởng, kể cả điên rồ nhất, miễn là bạn có đủ khả năng tài chính... và Rolls-Royce Cullinan siêu sang là một ví dụ Và với người giàu có và nổi tiếng như rapper Lil Uzi Vert thì việc chi số tiền lớn để thực hiện tùy chỉnh chiếc Rolls-Royce Cullinan độ bán tải không phải là vấn đề quá lớn. Theo đó, rapper Lil Uzi Vert gần đây đã được nhận bàn giao một chiếc Rolls-Royce Cullinan tùy chỉnh có tên là “Vert Edition” từ xưởng độ ôtô Car Effex ở New Jersey. Đơn vị này đã tuỳ biến chiếc Cullinan với một thân xe hoàn toàn khác, độc nhất trên thị trường. Theo đó, rapper Lil Uzi Vert gần đây đã được nhận bàn giao một chiếc Rolls-Royce Cullinan độ Vert Edition từ xưởng Car Effex ở New Jersey. Đơn vị này đã tuỳ biến chiếc Cullinan với một thân xe hoàn toàn khác, độc nhất trên thị trường. Về ngoại thất, chiếc Cullinan tùy chỉnh này có màu sơn trắng. Xe cũng đã được thay bộ la-zăng đa chấu màu trắng cỡ lớn “ton-sour-ton” với màu sơn ngoại thất. Đáng chú ý, biểu tượng Spirit of Ecstasy trên chiếc Rolls-Royce Cullinan độc bản còn được phủ kín kim cương đắt đỏ. Trong khi ngoại thất có vẻ kỳ quặc thì nội thất của chiếc Cullinan này được hoàn thiện theo phong cách trang nhã hơn. Nó chủ yếu sử dụng da màu nâu với một vài điểm nhấn màu đen trên ghế và tấm cửa. Tuỳ biến chiếc xe với mục đích phục vụ tiệc tùng, Rolls-Royce Cullinan của rapper Lil Uzi được trang bị thêm dàn loa JL Audio khủng ở hàng ghế thứ 2. Hiện chưa rõ anh chàng rapper này đã phải chi bao nhiêu tiền để biến chiếc Rolls-Royce Cullinan hạng sang thành một phiên bản táo bạo này. Ngay cả Car Effex không công bố số tiền mà chủ xe bỏ ra để tùy biến lại xe. Tuy vậy, dựa vào 2 yếu tố là kết cấu xe đã được thay đổi và số kim cương trang trí biểu tượng Spirit of Ecstasy, hóa đơn mà người dùng phải chi trả có lẽ không dưới 6 chữ số. Video: Ngắm Rolls-Royce Cullinan độ bán tải của rapper Lil Uzi Vert.

Khi không được nhà sản xuất đáp ứng các ý tưởng tuỳ chỉnh như mong muốn thì việc tìm đến các xưởng độ là lựa chọn lý tưởng. Tại đây, họ sẵn sàng tuỳ biến chiếc xe của bạn theo mọi ý tưởng, kể cả điên rồ nhất, miễn là bạn có đủ khả năng tài chính... và Rolls-Royce Cullinan siêu sang là một ví dụ Và với người giàu có và nổi tiếng như rapper Lil Uzi Vert thì việc chi số tiền lớn để thực hiện tùy chỉnh chiếc Rolls-Royce Cullinan độ bán tải không phải là vấn đề quá lớn. Theo đó, rapper Lil Uzi Vert gần đây đã được nhận bàn giao một chiếc Rolls-Royce Cullinan tùy chỉnh có tên là “Vert Edition” từ xưởng độ ôtô Car Effex ở New Jersey. Đơn vị này đã tuỳ biến chiếc Cullinan với một thân xe hoàn toàn khác, độc nhất trên thị trường. Theo đó, rapper Lil Uzi Vert gần đây đã được nhận bàn giao một chiếc Rolls-Royce Cullinan độ Vert Edition từ xưởng Car Effex ở New Jersey. Đơn vị này đã tuỳ biến chiếc Cullinan với một thân xe hoàn toàn khác, độc nhất trên thị trường. Về ngoại thất, chiếc Cullinan tùy chỉnh này có màu sơn trắng. Xe cũng đã được thay bộ la-zăng đa chấu màu trắng cỡ lớn “ton-sour-ton” với màu sơn ngoại thất. Đáng chú ý, biểu tượng Spirit of Ecstasy trên chiếc Rolls-Royce Cullinan độc bản còn được phủ kín kim cương đắt đỏ. Trong khi ngoại thất có vẻ kỳ quặc thì nội thất của chiếc Cullinan này được hoàn thiện theo phong cách trang nhã hơn. Nó chủ yếu sử dụng da màu nâu với một vài điểm nhấn màu đen trên ghế và tấm cửa. Tuỳ biến chiếc xe với mục đích phục vụ tiệc tùng, Rolls-Royce Cullinan của rapper Lil Uzi được trang bị thêm dàn loa JL Audio khủng ở hàng ghế thứ 2. Hiện chưa rõ anh chàng rapper này đã phải chi bao nhiêu tiền để biến chiếc Rolls-Royce Cullinan hạng sang thành một phiên bản táo bạo này. Ngay cả Car Effex không công bố số tiền mà chủ xe bỏ ra để tùy biến lại xe. Tuy vậy, dựa vào 2 yếu tố là kết cấu xe đã được thay đổi và số kim cương trang trí biểu tượng Spirit of Ecstasy, hóa đơn mà người dùng phải chi trả có lẽ không dưới 6 chữ số. Video: Ngắm Rolls-Royce Cullinan độ bán tải của rapper Lil Uzi Vert.