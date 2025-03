Lexus LX570 MBS - "chuyên cơ mặt đất" chạy 6 năm lỗ nhẹ 3 tỷ

Lexus LX 570 MBS hạng sang từng tạo cơn sốt tại Việt Nam vào năm 2019 khi được giới nhà giàu săn đón nhờ thiết kế độc đáo và nội thất đẳng cấp. Dù không còn là mẫu xe mới, phiên bản này vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và giữ giá ấn tượng trên thị trường xe sang đã qua sử dụng. Điểm đặc biệt của mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 MBS 2019 này là khoang nội thất được độ lại bởi MBS Automotive - thương hiệu nâng cấp xe sang từ Dubai. Bề ngoài của chiếc LX570 Super Sport MBS màu đen này không khác biệt so với bản 7 chỗ đã về Việt Nam trước đó. Đặc điểm dễ nhận thấy của dòng LX570 Super Sport MBS so với bản tiêu chuẩn bán bởi Lexus Việt Nam là phần lưới tản nhiệt phía trước không còn dạng ngang, thay bằng loại đan xéo vào chính giữa. Đồng thời cản trước thay đổi, hầm hố hơn so với nguyên bản một chút. Trong khi đó, cụm đèn trước của Lexus LX570 MBS đời 2019 ấn tượng khi sử dụng công nghệ LED với 3 khoang tách biệt và đèn pha có khả năng thích ứng với nhiều tính năng tự động cao cấp. Trong khi đó, dải LED định vị ban ngày hình móc câu vẫn là thiết kế quen thuộc ôm trọn đèn pha của xe. Sự hầm hố của LX570 MBS thể hiện rõ khi bước sang phần thân xe nhờ kích thước lớn với chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 5.080 x 1.980 x 1.865 (mm) và chiều dài trục cơ sở ở mức 2.850 mm. Xe sở hữu mâm hợp kim đa chấu có kích thước lên tới 21 inch. Nội thất của phiên bản Lexus LX570 MBS đời 2019 chính là điểm nhấn khi xe đã "qua tay" hãng độ MBS nổi tiếng thế giới tại Dubai tinh chỉnh lại nhằm tạo ra sự khác biệt giúp người dùng có trải nghiệm mới mẻ hơn so với phiên bản thường. Từ một mẫu SUV 7 chỗ nguyên bản, LX570 MBS được biến thành xe 4 chỗ với hàng ghế sau là hai ghế thương gia cỡ lớn, đi kèm nhiều tiện ích cao cấp như chức năng làm mát và massage, chỉnh điện nhớ vị trí, hộc để đồ có khóa riêng, hộc làm mát. Lexus LX570 MBS 2019 sở hữu ghế ngồi bọc da Nappa mang đến sự cao cấp với hình vân quả trám hiện đại. Đặc biệt, mọi vị trí ghế trên xe đều có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát và massage với 19 chế độ khác nhau. Hơn nữa, mỗi ghế chiếc LX570 MBS này còn có thêm bệ đỡ giảm căng thẳng cho hành khách di chuyển quang đường dài và có thể điều chỉnh điện một cách dễ dàng. Ở hàng ghế thứ 2 dành cho ông chủ sẽ có 2 vị trí ngồi thương gia tách biệt hoàn toàn bởi bệ tỳ tay trung tâm. Giống như phiên bản 7 chỗ, LX570 MBS duy trì hệ thống giải trí với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và dàn âm thanh 13 loa Mark Levinson. Bên cạnh đó, xe có sẵn nhiều tiện nghi khác như: nhớ ghế, rèm cửa, 2 màn hình phía sau, hệ thống điều hoà tự động 4 vùng độc lập, cửa sổ trời chỉnh điện,... Xe có sẵn hàng loạt công nghệ an toàn cao cấp gồm: phanh tự động khoảng cách phía trước, Đèn pha LED thích ứng tự động, ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo và chạm trước/sau, Giám sát điểm mù, Nâng hạ gầm, Camera 360 độ mô phỏng 3D, cảm biến đỗ xe trước/sau, Giám sát áp suất lốp và 12 túi khí... Mức giá xe Lexus LX570 MBS 2019 trong bài viết này đang được chủ nhân chào bán tại Hà Nội với mức hơn 7 tỷ đồng, có thể thương lượng thêm. Xe đã lăn bánh khoảng 120,000 km, nhưng vẫn giữ giá tốt so với mức hơn 10 tỷ đồng khi mới nhập tư nhân về Việt Nam vào năm 2019. Video: Chi tiết Lexus LX570S nhập Trung Đông độ siêu sang 11 tỷ.

Lexus LX 570 MBS hạng sang từng tạo cơn sốt tại Việt Nam vào năm 2019 khi được giới nhà giàu săn đón nhờ thiết kế độc đáo và nội thất đẳng cấp. Dù không còn là mẫu xe mới, phiên bản này vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và giữ giá ấn tượng trên thị trường xe sang đã qua sử dụng. Điểm đặc biệt của mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 MBS 2019 này là khoang nội thất được độ lại bởi MBS Automotive - thương hiệu nâng cấp xe sang từ Dubai. Bề ngoài của chiếc LX570 Super Sport MBS màu đen này không khác biệt so với bản 7 chỗ đã về Việt Nam trước đó. Đặc điểm dễ nhận thấy của dòng LX570 Super Sport MBS so với bản tiêu chuẩn bán bởi Lexus Việt Nam là phần lưới tản nhiệt phía trước không còn dạng ngang, thay bằng loại đan xéo vào chính giữa. Đồng thời cản trước thay đổi, hầm hố hơn so với nguyên bản một chút. Trong khi đó, cụm đèn trước của Lexus LX570 MBS đời 2019 ấn tượng khi sử dụng công nghệ LED với 3 khoang tách biệt và đèn pha có khả năng thích ứng với nhiều tính năng tự động cao cấp. Trong khi đó, dải LED định vị ban ngày hình móc câu vẫn là thiết kế quen thuộc ôm trọn đèn pha của xe. Sự hầm hố của LX570 MBS thể hiện rõ khi bước sang phần thân xe nhờ kích thước lớn với chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 5.080 x 1.980 x 1.865 (mm) và chiều dài trục cơ sở ở mức 2.850 mm. Xe sở hữu mâm hợp kim đa chấu có kích thước lên tới 21 inch. Nội thất của phiên bản Lexus LX570 MBS đời 2019 chính là điểm nhấn khi xe đã "qua tay" hãng độ MBS nổi tiếng thế giới tại Dubai tinh chỉnh lại nhằm tạo ra sự khác biệt giúp người dùng có trải nghiệm mới mẻ hơn so với phiên bản thường. Từ một mẫu SUV 7 chỗ nguyên bản, LX570 MBS được biến thành xe 4 chỗ với hàng ghế sau là hai ghế thương gia cỡ lớn, đi kèm nhiều tiện ích cao cấp như chức năng làm mát và massage, chỉnh điện nhớ vị trí, hộc để đồ có khóa riêng, hộc làm mát. Lexus LX570 MBS 2019 sở hữu ghế ngồi bọc da Nappa mang đến sự cao cấp với hình vân quả trám hiện đại. Đặc biệt, mọi vị trí ghế trên xe đều có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi/làm mát và massage với 19 chế độ khác nhau. Hơn nữa, mỗi ghế chiếc LX570 MBS này còn có thêm bệ đỡ giảm căng thẳng cho hành khách di chuyển quang đường dài và có thể điều chỉnh điện một cách dễ dàng. Ở hàng ghế thứ 2 dành cho ông chủ sẽ có 2 vị trí ngồi thương gia tách biệt hoàn toàn bởi bệ tỳ tay trung tâm. Giống như phiên bản 7 chỗ, LX570 MBS duy trì hệ thống giải trí với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và dàn âm thanh 13 loa Mark Levinson. Bên cạnh đó, xe có sẵn nhiều tiện nghi khác như: nhớ ghế, rèm cửa, 2 màn hình phía sau, hệ thống điều hoà tự động 4 vùng độc lập, cửa sổ trời chỉnh điện,... Xe có sẵn hàng loạt công nghệ an toàn cao cấp gồm: phanh tự động khoảng cách phía trước, Đèn pha LED thích ứng tự động, ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo và chạm trước/sau, Giám sát điểm mù, Nâng hạ gầm, Camera 360 độ mô phỏng 3D, cảm biến đỗ xe trước/sau, Giám sát áp suất lốp và 12 túi khí... Mức giá xe Lexus LX570 MBS 2019 trong bài viết này đang được chủ nhân chào bán tại Hà Nội với mức hơn 7 tỷ đồng, có thể thương lượng thêm. Xe đã lăn bánh khoảng 120,000 km, nhưng vẫn giữ giá tốt so với mức hơn 10 tỷ đồng khi mới nhập tư nhân về Việt Nam vào năm 2019. Video: Chi tiết Lexus LX570S nhập Trung Đông độ siêu sang 11 tỷ.