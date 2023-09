Cận cảnh MG5 MT chỉ 399 triệu tại Việt Nam, rẻ hơn Hyundai Grand i10

Vào chiều ngày 23/9/2023 vừa qua, Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam, đơn vị phân phối hãng xe MG tại Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe MG5 phiên bản số sàn, đây được xem là 1 lời thách thức của hãng xe này với nhiều đối thủ khác. Thương hiệu xe MG Trung Quốc tại Việt Nam nhận định chiếc xe MG5 MT 2023 mới phiên bản số sàn sẽ cạnh tranh ở phân khúc hạng B, nơi Hyundai Accent, Mazda 2, Toyota Vios, Honda City, đang cạnh tranh rất khốc liệt. Hiểu được điều này, MG đã tung ra giá bán rất tốt cho xe MG5. Cụ thể, giá xe MG5 2023 bản số sàn có giá 399 triệu đồng, rẻ nhất trong các mẫu xe chúng tôi đề cập trên, thậm chí, giá bán này còn rẻ hơn Hyundai Grand i10, vốn là 1 chiếc xe hạng A. Những hình ảnh của sedan hạng B MG5 bản số sàn mới ra mắt tại Việt Nam cho thấy, xe sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với MG5 AT hiện đang bán ở Việt Nam, lý do vì thuộc thế hệ cũ, đã ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2020 Trong đó, có 1 phiên bản dùng vành 5 chấu kép màu bạc đơn giản. Chiếc còn lại dùng vành hợp kim phối 2 màu thể thao hơn. MG5 MT được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược với những nan nằm ngang và đèn pha Halogen. Trên cản trước của MG5 MT 2023 tại Việt Nam còn có hốc đèn sương mù giả, trang trí bằng nẹp mạ crôm. Đằng sau xe là cụm đèn hậu nối với nhau bằng nẹp mạ crôm vắt ngang và cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp. Bên trong xe, MG5 MT sở hữu vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin, màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước khoảng 8 inch, nằm bên dưới cửa gió điều hòa và ghế bọc nỉ. Mẫu xe sedan MG5 phiên bản số sàn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh bản số sàn, MG5 2023 mới ra mắt thị trường Việt Nam còn có 2 bản khác sử dụng hộp số vô cấp CVT với giá bán 459 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, và bản LUX có giá 499 triệu đồng. MG5 MT thuộc thế hệ thứ 2, được ra mắt Trung Quốc vào năm 2020. Phiên bản này cũng giống xe Philippines nhưng khác thị trường Thái Lan, nơi xuất khẩu MG5 sang Việt Nam. Sau khi ra mắt thị trường Việt, MG5 MT sẽ nhắm tới khách hàng có nhu cầu mua để chạy dịch vụ hay kinh doanh vận tải. Video: Đánh giá mẫu xe sedan MG5 của Trung Quốc tại Việt Nam.

