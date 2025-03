BMW là thương hiệu ôtô hạng sang bán chạy nhất thế giới 2024

Video: Giới thiệu loạt xe điện gia đình BMW hoàn toàn mới.

BMW không lập kỷ lục doanh số mới vào năm 2024, nhưng các đối thủ của hãng đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh doanh số trong 12 tháng qua. Điều đó giúp thương hiệu Đức này tiếp tục là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất trong số các thương hiệu xe sang. BMW ít bị ảnh hưởng nhất bởi tình hình chính trị-kinh tế và doanh số bán hàng của hãng chỉ giảm 2,3% xuống còn 2.200.177 xe.

BMW không báo doanh số bán xe BMW và Mini theo khu vực, nhưng doanh số bán hàng kết hợp của BMW và Mini đã tăng tới 0,6% ở Châu Âu và 0,2% ở Bắc Mỹ, với mức giảm duy nhất ở thị trường Châu Á là 10,2%. Do đó, BMW đã kết thúc năm 2024 với hơn 215.000 xe so với Mercedes và hơn 520.000 xe so với Audi.

Mặc dù năm 2024 thương hiệu xe sang BMW ghi nhận sự sụt giảm doanh số, nhưng các đối thủ của hãng hiện còn giảm nhiều hơn.

Ngược lại, doanh số bán xe của Mercedes-Benz đã giảm 3% xuống còn 1.983.400 xe, chủ yếu do thị trường Đức giảm 9% và thị trường châu Á giảm 7%, thị trường Trung Quốc giảm 7%. Cả ba nhà sản xuất xe cao cấp của Đức đều chứng kiến doanh số giảm vào năm 2024 do tình hình kinh tế chính trị phức tạp và nhu cầu đối với các sản phẩm xa xỉ sụt giảm. Thương hiệu chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Audi, với doanh số giảm 11,8% xuống còn 1.671.218 xe. Doanh số bán hàng của Audi giảm là do thương hiệu có trụ sở tại Ingolstadt này có nhiều mẫu xe đã kết thúc vòng đời vào năm 2024 và tất cả các mẫu xe mới ra mắt - Audi A5, Q5, A6 e-tron - chỉ có sẵn vào cuối năm hoặc dự kiến đến đại lý vào tháng 1 năm 2025. Ngoài ra, dự kiến vào năm 2025, Audi Q3 thế hệ mới sẽ ra mắt, đây là mẫu xe bán chạy nhất của Audi.