MG5 ra mắt bản đặc biệt "sang, xịn, mịn", giá chỉ 390 triệu đồng

Nhân kỷ niệm 10 năm có mặt tại thị trường Thái Lan, thương hiệu xe MG đã tung ra phiên bản đặc biệt của dòng MG5 với tên gọi 10th Anniversary Special Edition. So với phiên bản tiêu chuẩn, MG5 10th Anniversary Special Edition 2023 mới có một số thay đổi về mặt ngoại hình. Cụ thể, phiên bản đặc biệt của mẫu sedan hạng C này được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, logo MG/MG5 trên cửa cốp và vành la-zăng. Bên cạnh đó là biểu tượng "10th Anniversary" được bổ sung ở cửa cốp và chấu la-zăng. Ngoài những thay đổi trên, mẫu xe sedan MG5 10th Anniversary Special Edition không có gì khác so với phiên bản thường. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này chỉ được định vị trong phân khúc sedan hạng B dù sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.675 x 1.842 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. Tương tự bản thường, MG5 10th Anniversary Special Edition dành cho thị trường Thái Lan cũng có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, lưới tản nhiệt 3D, đèn hậu LED với tạo hình móng vuốt bên trong, đèn sương mù sau, vành hợp kim 17 inch, lốp 215/50R17 và gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED. Bên trong xe, MG5 10th Anniversary Special Edition được trang bị nội thất bọc da màu đen phối đỏ tương phản, tạo cảm giác thể thao. Những trang bị đáng chú ý của mẫu xe Trung Quốc này gồm có ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, gương chiếu hậu chống chói. Vô lăng xe tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động với lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 4 loa, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Động cơ của MG5 10th Anniversary Special Edition tại Thái Lan cũng không có gì mới. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ đồng hành cùng hộp số biến thiên vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 4 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát phanh khi ôm cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phanh khẩn cấp và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Mẫu xe này không có những tính năng an toàn chủ động như Toyota Vios hay Honda City ở thị trường Thái Lan. Mức giá xe MG5 10th Anniversary Special Edition bán ra khởi điểm từ 589.900 Baht (khoảng 390 triệu đồng). Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có doanh số không quá tệ. Trong tháng 8/2023, đã có 385 chiếc MG5 được bán cho khách hàng Thái Lan, đứng thứ 5 trong phân khúc sedan hạng B, sau Toyota Yaris Ativ (4.756 xe), Honda City (1.791 xe), Nissan Almera (501 xe) và Mazda2 (450 xe). Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2023, MG5 đạt kết quả 3.983 xe, đứng thứ 4 trong phân khúc, sau Toyota Yaris Ativ (37.072 xe), Honda City (12.705 xe) và Nissan Almera (4.583 xe). Tại Việt Nam, MG5 hiện cũng đang được phân phối với 3 phiên bản là MT, STD và Lux với giá bán dao động từ 399 - 499 triệu đồng. Trong đó, MG5 MT mới ra mắt trong tháng 9/2023 và có thiết kế riêng, khác biệt hoàn toàn so với 2 phiên bản còn lại đồng thời nhắm đến đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Video: Chi tiết MG5 10th Anniversary Special Edition 2023.

Nhân kỷ niệm 10 năm có mặt tại thị trường Thái Lan, thương hiệu xe MG đã tung ra phiên bản đặc biệt của dòng MG5 với tên gọi 10th Anniversary Special Edition. So với phiên bản tiêu chuẩn, MG5 10th Anniversary Special Edition 2023 mới có một số thay đổi về mặt ngoại hình. Cụ thể, phiên bản đặc biệt của mẫu sedan hạng C này được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, logo MG/MG5 trên cửa cốp và vành la-zăng. Bên cạnh đó là biểu tượng "10th Anniversary" được bổ sung ở cửa cốp và chấu la-zăng. Ngoài những thay đổi trên, mẫu xe sedan MG5 10th Anniversary Special Edition không có gì khác so với phiên bản thường. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này chỉ được định vị trong phân khúc sedan hạng B dù sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.675 x 1.842 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. Tương tự bản thường, MG5 10th Anniversary Special Edition dành cho thị trường Thái Lan cũng có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, lưới tản nhiệt 3D, đèn hậu LED với tạo hình móng vuốt bên trong, đèn sương mù sau, vành hợp kim 17 inch, lốp 215/50R17 và gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED. Bên trong xe, MG5 10th Anniversary Special Edition được trang bị nội thất bọc da màu đen phối đỏ tương phản, tạo cảm giác thể thao. Những trang bị đáng chú ý của mẫu xe Trung Quốc này gồm có ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, gương chiếu hậu chống chói. Vô lăng xe tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động với lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 4 loa, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Động cơ của MG5 10th Anniversary Special Edition tại Thái Lan cũng không có gì mới. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ đồng hành cùng hộp số biến thiên vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 4 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát phanh khi ôm cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phanh khẩn cấp và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Mẫu xe này không có những tính năng an toàn chủ động như Toyota Vios hay Honda City ở thị trường Thái Lan. Mức giá xe MG5 10th Anniversary Special Edition bán ra khởi điểm từ 589.900 Baht (khoảng 390 triệu đồng). Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có doanh số không quá tệ. Trong tháng 8/2023, đã có 385 chiếc MG5 được bán cho khách hàng Thái Lan, đứng thứ 5 trong phân khúc sedan hạng B, sau Toyota Yaris Ativ (4.756 xe), Honda City (1.791 xe), Nissan Almera (501 xe) và Mazda2 (450 xe). Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2023, MG5 đạt kết quả 3.983 xe, đứng thứ 4 trong phân khúc, sau Toyota Yaris Ativ (37.072 xe), Honda City (12.705 xe) và Nissan Almera (4.583 xe). Tại Việt Nam, MG5 hiện cũng đang được phân phối với 3 phiên bản là MT, STD và Lux với giá bán dao động từ 399 - 499 triệu đồng. Trong đó, MG5 MT mới ra mắt trong tháng 9/2023 và có thiết kế riêng, khác biệt hoàn toàn so với 2 phiên bản còn lại đồng thời nhắm đến đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Video: Chi tiết MG5 10th Anniversary Special Edition 2023.