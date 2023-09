MG RX5 và MG5 số sàn "giá mềm" công bố lịch ra mắt Việt Nam

Tháng 9/2023 có thể nói là thời điểm "bung lụa" của các hãng ôtô Việt Nam khi liên tục ra mắt những mẫu xe mới. Điều này không có gì bất ngờ vì đây là thời điểm khi tháng 7 Âm lịch đã kết thúc. Đồng thời, những tháng cuối năm thường cũng là thời điểm sôi động của thị trường ôtô. Không thua kém các thương hiệu Nhật Bản hay Hàn Quốc, MG cũng sẽ ra mắt 2 mẫu xe mới tại Việt Nam trong tháng này, đó là MG5 số sàn MT và RX5. Thời điểm chính thức trình làng của 2 mẫu xe MG này là ngày 23/9 tới đây. Như thông tin đã đưa, MG RX là mẫu SUV cỡ C, cạnh tranh với Mazda CX-5 và Honda CR-V. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 mm, chiều dài cơ sở 2.708 mm và chiều cao gầm 145 mm. Hiện trang bị của MG RX5 ở Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe được trang bị lưới tản nhiệt 3D cỡ lớn, kéo dài đến hết cản trước, đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, vành la-zăng với đường kính từ 18 - 19 inch, đèn hậu LED, cánh gió mui dạng tai mèo, tích hợp đèn phanh trên cao và 2 đầu ống xả giả mạ crôm. Bên trong mẫu SUV cỡ C này là không gian nội thất với 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi và khoang hành lý có thể tích 430 lít. Hàng ghế sau của xe có thể gập 60:40 để tăng thể tích khoang hành lý. Ở thị trường nước ngoài, MG RX5 sở hữu những trang bị nội thất nổi bật như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng... Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch nằm dọc, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị vệ tinh GPS, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Nguồn cung cấp sức mạnh cho MG RX5 ở thị trường nước ngoài là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Trái ngược với MG RX5, MG5 MT lại là sedan hạng C. Tuy có cùng tên gọi với mẫu xe đang bán ở Việt Nam nhưng MG5 MT lại sở hữu thiết kế khác biệt. Nguyên nhân là bởi MG5 MT thuộc thế hệ cũ, đã ra mắt tại Trung Quốc từ năm 2020. MG5 MT được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn với những nan mạ crôm nằm ngang, đèn pha Halogen, đèn hậu nhỏ gọn, vành thép hoặc hợp kim, 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin, màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước khoảng 8 inch, nằm bên dưới cửa gió điều hòa và ghế bọc nỉ. Nhiều khả năng MG5 MT ở Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Giá bán chính thức của MG RX5 và MG5 MT tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, MG RX5 sẽ có giá từ 650 triệu đồng trong khi con số tương ứng của MG5 MT là 350 triệu đồng. Nếu hai con số này là chính xác thì cặp đôi xe mới của MG sẽ rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV MG RX5 2023 sắp ra mắt Việt Nam.

