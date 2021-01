Lý do khiến 125 chiếc Mercedes-Benz X-Class “mới cứng” bị tiêu hủy

Đầu năm ngoái, hãng Mercedes-Benz đã đưa ra thông báo sẽ "khai tử" dòng xe bán tải hạng sang X-Class. Ấy thế nhưng, vào hồi tháng 10/2020, 125 chiếc bán tải hạng sang Mercedes-Benz X-Class "đập hộp" lại bất ngờ bị mang đi tiêu hủy. Mãi đến gần đây, lý do khiến 125 chiếc Mercedes-Benz X-Class mới cứng chưa từng được sử dụng này bị mang đi tiêu hủy mới được hé lộ.

Những chiếc xe bán tải hạng sang này vốn được lắp ráp tại nhà máy Zona Franca ở Barcelona, Tây Ban Nha. Đây là nhà máy lắp ráp cả Nissan Navara và Mercedes-Benz X-Class vì hai mẫu xe bán tải này vốn dùng chung cơ sở gầm bệ.

Trong tháng 10/2020, đã có 125 chiếc Mercedes-Benz X-Class "đập hộp" bị mang đi tiêu hủy

Ban đầu, tập đoàn mẹ Daimler của hãng xe sang Mercedes-Benz đã ký thỏa thuận sản xuất X-Class tại nhà máy này đến năm 2026. Tuy nhiên, do tiêu chuẩn WLTP mới về lượng khí thải CO2 và mức tiêu thụ nhiên liệu của xe thương mại được áp dụng tại châu Âu từ ngày 1/9/2020 nên hãng Mercedes-Benz phải công bố "khai tử" dòng X-Class vào hồi tháng 1 đầu năm ngoái. Vào thời điểm đó, hãng Mercedes-Benz thông báo rằng X-Class sẽ bị ngừng sản xuất từ tháng 5/2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hãng Mercedes-Benz đã phải đẩy nhanh kế hoạch khai tử Mercedes-Benz X-Class . Hậu quả là dây chuyền lắp ráp X-Class đã bị ngừng từ tháng 3 năm ngoái. Một tháng sau, hãng Mercedes-Benz thông báo với đại lý và khách hàng rằng những chiếc X-Class đã được đặt cọc sẽ không được sản xuất nữa. Hợp đồng sản xuất Mercedes-Benz X-Class tại nhà máy Zona Franca cũng đã bị hủy.

Sau khi thỏa thuận này bị hủy, 125 chiếc Mercedes-Benz X-Class đã bị Nissan Barcelona mang đi nghiền nát. Dù những chiếc xe bán tải này thuộc sở hữu của tập đoàn Daimler nhưng lại bị hủy luôn tại Barcelona chứ không chuyển cho Mercedes-Benz.

Trong số 125 chiếc Mercedes-Benz X-Class "mới toanh" bị tiêu hủy, có 90 chiếc thuộc bản X 220 d và X 250 d dùng động cơ do Renault sản xuất. Đây là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.3L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực trên Mercedes-Benz X 220 d và 190 mã lực trên X 250 d. Ngoài ra, động cơ này cũng được dùng cho cả Nissan Navara.

90 chiếc Mercedes-Benz X-Class này đáng nhẽ có thể đáp ứng tiêu chuẩn WLTP mới nhưng hãng Mercedes-Benz cuối cùng lại quyết định không bán chúng ra thị trường nhằm tránh phải cung cấp linh kiện thay thế trong 10 năm sau theo quy định. Chi phí sản xuất những linh kiện thay thế này quá cao so với một thị trường tiêu thụ xe bán tải thấp như Tây Ban Nha.

Ngoài 90 chiếc kể trên, còn có 35 chiếc X-Class không đáp ứng được tiêu chuẩn WLTP mới vì được trang bị động cơ V6 của Mercedes-Benz. 35 chiếc xe này thuộc bản Mercedes-Benz X 350 d, dự kiến được bán tại châu Âu trước thời điểm tháng 9/2020. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự kiện công nhân biểu tình sau thông báo đóng cửa nhà máy Nissan Barcelona nên những chiếc Mercedes-Benz X 350 d này đã xuất xưởng muộn hơn dự kiến. Vì vừa không thể bán hết trước thời điểm tháng 9/2020 vừa không đạt tiêu chuẩn WLTP mới nên 35 chiếc xe bán tải này cũng bị tiêu hủy.

Mercedes-Benz X-Class hiện đã bị "khai tử"

Được biết, sau khi Mercedes-Benz X-Class bị ngừng sản xuất, những chiếc còn tồn kho vẫn tiếp tục được bán ra tại thị trường Tây Ban Nha. Tính đến ngày 30/11/2020, đã có tổng cộng 156 chiếc Mercedes-Benz X-Class được đăng ký mới tại thị trường này.

Ngoài Nissan Navara, Mercedes-Benz X-Class còn dùng chung cơ sở gầm bệ với mẫu xe bán tải Renault Alaskan. So với 2 người anh em thuộc phân khúc bình dân này, Mercedes-Benz X-Class có giá cao hơn đáng kể. Theo đó, ở thị trường Đức, Mercedes-Benz X-Class có giá khởi điểm từ 48.790 Euro (khoảng 1,25 tỷ đồng), cao hơn gần 16.000 Euro so với Nissan Navara và 4.000 Euro so với Renault Alaskan.

Với giá bán như thế, Mercedes-Benz X-Class đương nhiên không thể đem về doanh số cao. Trong năm 2018, hãng Mercedes-Benz chỉ bán được 16.700 chiếc X-Class cho khách hàng toàn cầu. Con số này thậm chí còn tụt xuống 15.300 chiếc trong năm 2019.