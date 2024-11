Hyundai SantaFe 2022 máy dầu chạy chán, bán vẫn hơn 1 tỷ đồng

Mới đây, một chiếc xe Hyundai Santafe 2022 máy dầu đã qua sử dụng chủ nhân rao bán trên sàn xe cũ Hà Nội với mức giá khoảng 1,xxx tỷ đồng. Người bán cho biết, đây là phiên bản Dầu Premium với ngoại thất màu trắng và nội thất nâu. Chiếc xe đã chạy được một quãng đường dài 39.000 km, theo chỉ số ODO. Ở thời điểm "đập hộp", giá xe Hyundai SantaFe 2022 Dầu Premium có mức niêm yết là 1,34 tỷ đồng. Cộng thêm các chi phí lăn bánh, tổng số tiền mua xe của người dùng ban đầu có thể lên tới hơn 1,4 tỷ đồng. Về kích thước tổng thể, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2022 có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), trục cơ sở dài 2.765 mm và khoảng sáng gầm ở mức 185 mm. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt được thiết kế họa tiết vân sóng, viền mạ crôm tinh tế. Nắp ca-pô có 4 đường gân dập nổi kéo dài mạnh mẽ. Đèn pha sử dụng công nghệ Adaptive LED, có khả năng thích ứng tự động (AHB-LED), kết hợp cùng đèn định vị ban ngày thiết kế chữ T độc đáo, tạo điểm nhấn thu hút. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp xi-nhan LED, tay nắm cửa mạ crôm, và cụm đèn hậu LED mảnh mai,... Bên trong cabin, Hyundai SantaFe 2022 sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như vô-lăng bọc da thiết kế 3 chấu, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay, dàn âm thanh 10 loa Harman-Kardon cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh panorama và sạc không dây chuẩn Qi. Ghế lái của xe có khả năng chỉnh điện 8 hướng, tích hợp nhớ 2 vị trí, cùng tính năng sưởi và làm mát, mang lại sự thoải mái tối ưu cho người lái. Ghế phụ cũng được trang bị các nút chỉnh ngả và vị trí tiện lợi. Hàng ghế thứ hai rộng rãi với khoảng để chân và trần xe thoáng đãng, đi kèm bệ tỳ tay tích hợp hộc để đồ. Ghế có thể trượt tiến/lùi hoặc gập phẳng để tăng không gian chứa đồ. Hàng ghế thứ ba cũng có thể gập phẳng. Dưới nắp ca-pô, Hyundai SantaFe 2022 phiên bản Dầu Premium được trang bị động cơ dầu Smartstream D2.2, cung cấp công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 441 Nm tại 1.750 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp (8DCT) và hệ dẫn động bốn bánh thông minh HTRAC. Về an toàn, SantaFe 2022 có các trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo hàng ghế sau và cảm biến trước/sau. Đặc biệt, phiên bản Dầu Premium còn được tích hợp gói công nghệ an toàn Smart Sense. Như vậy, sau hai năm sử dụng, chiếc xe Hyundai SantaFe 2022 phiên bản Dầu Premium rao bán hơn 1 tỷ đồng này đã mất giá khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, với những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV cỡ trung chất lượng mà không ngại xe cũ, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Lý do người Việt mua Hyundai SantaFe phải chọn máy dầu.

