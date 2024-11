Hyundai Creta EV chốt lịch ra mắt, chạy 450 km/lần sạc?

Theo đó, Hyundai Creta EV 2025 mới có thể sẽ được giới thiệu tại triển lãm Auto Expo 2025 ở New Delhi (Ấn Độ). Dựa trên hình ảnh chạy thử bị rò rỉ có thể thấy thiết kế của Hyundai Creta EV không khác nhiều so với bản xăng. Hyundai Creta EV chạy điện có cản trước và sau được tinh chỉnh, đi cùng bộ mâm khí động học 18 inch mới. Khu vực lưới tản nhiệt dù được ngụy trang nhưng khả năng sẽ được thiết kế đóng kín giống như trên các mẫu xe điện khác. Phía đuôi xe vẫn là cụm đèn hậu LED đặc trưng giống với Creta bản xăng. So với phiên bản chạy xăng, nội thất của SUV điện Hyundai Creta EV có điểm khác biệt rõ ràng nhất nằm ở thiết kế vô lăng 3 chấu dạng tròn hoàn toàn thay vì đáy phẳng. Hyundai Creta EV còn có thêm logo "Creta electric" độc quyền trên hệ thống ghế ngồi. Còn lại, Hyundai Creta EV vẫn sở hữu các trang bị như trên phiên bản chạy động cơ đốt trong gồm: bảng táp-lô cong hiện đại; cửa gió điều hòa nằm ngang; hệ thống màn hình kép 10,25 inch cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí; nội thất hai tông màu; vô lăng và cần số bọc da; ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Tùy thuộc vào biến thể, khách hàng có thể lựa chọn ghế bọc vải hoặc giả da. Creta EV cũng sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, ghế trước thông gió, phanh tay điện tử và bộ sạc điện thoại không dây. Những trang bị này không chỉ tăng tính tiện nghi mà còn nâng cao trải nghiệm lái xe của khách hàng. Về trang bị an toàn, dự kiến, Hyundai Creta EV sẽ có các tính năng hỗ trợ lái như: 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh đĩa sau, hệ thống kiểm soát áp suất lốp, đèn tự động, đèn dẫn đường, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và một loạt tính năng hỗ trợ người lái nâng cao ADAS. Nhiều đồn đoán cho rằng, Creta EV sẽ có hai tùy chọn động cơ là: động cơ điện đơn và động cơ điện kép. Xe sẽ có phạm vi hoạt động khoảng 450 km. Với hệ thống phanh tái tạo tiên tiến, người dùng có thể mong đợi phạm vi hoạt động thực tế khoảng 350 km. Hyundai sẽ đảm bảo rằng Creta EV mang lại hiệu suất tổng thể tốt hơn so với Creta ICE. Video: Hé lộ Hyundai Creta EV 2025 mới.

