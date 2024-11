Wuling Hongguang Mini EV 2025 siêu rẻ, chờ ngày về Việt Nam

Phiên bản ba cửa của Wuling Hongguang Mini EV 2025 mới đã bị phát hiện đang thử nghiệm với lớp ngụy trang rất hạn chế. Cũng có hình ảnh của phiên bản năm cửa. Quan trọng là chúng ta đã có cái nhìn đầu tiên về nội thất trông như thế nào, và nó khá khác so với chiếc xe thế hệ đầu tiên. Ở phía trước và phía sau, phiên bản ba cửa và năm cửa của xe điện Wuling Hongguang Mini EV thế hệ thứ hai là giống nhau, nhưng hai bên hông thì khác biệt đáng kể. Đáng chú ý, phiên bản ba cửa có cửa hông lớn hơn nhiều để giúp ra vào ghế sau dễ dàng hơn. Ngoài ra, còn có một cửa sổ hông lớn ở phía sau. Theo thông tin khai báo của MIIT được công bố cách đây vài tháng, chúng ta biết rằng cả hai phiên bản ba cửa và năm cửa đều có kích thước là 3256, 1510 và 1578 mm cùng với chiều dài cơ sở là 2190 mm. Con số này lớn hơn so với xe thế hệ đầu tiên, có kích thước là 2920/1493/1621 mm với chiều dài cơ sở là 1940 mm. Giống như ngoại thất, những thay đổi ở nội thất cũng mang tính tiến hóa. Cần lưu ý rằng hiện tại, chúng ta chỉ có hình ảnh nội thất của chiếc xe năm cửa, nhưng người ta tin rằng nó phần lớn giống với xe ba cửa. Tuy nhiên, bên trong xe vẫn mang tính tiện dụng, đáng chú ý là chiếc xe hiện có màn hình thông tin giải trí trung tâm cùng với màn hình hiển thị cụm đồng hồ kỹ thuật số trước đó. Theo như có thể thấy từ một bức ảnh chụp qua cửa sổ, có vẻ như chất lượng vật liệu có thể tốt hơn một chút so với trước đây. Bộ chọn chế độ lái vẫn nằm trong không gian chật hẹp giữa hai ghế trước và vẫn có ba núm xoay để điều khiển các chức năng khác nhau. Cung cấp năng lượng cho xe điện Wuling Hongguang Mini EV thế hệ thứ hai là động cơ điện TZ155XZ230 với công suất tối đa 30 kW. Tốc độ tối đa cũng được giới hạn ở mức 100 km/h. Phạm vi hoạt động và kích thước pin hiện chưa được biết nhưng có thể sẽ tương đương với xe thế hệ đầu tiên có các phiên bản 120 km, 170 km và 215 km. Mini EV thế hệ đầu tiên đã tạo nên cơn sốt về doanh số, phá vỡ mốc 1 triệu xe vào năm ngoái sau khi ra mắt vào năm 2020. Tuy nhiên, doanh số bán hàng hằng năm của năm ngoái đã giảm từ 404.823 xe vào năm 2022 xuống còn 237.863 xe vào năm 2023. Với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong phân khúc, thế hệ mới, đặc biệt là phiên bản năm cửa, có thể sẽ mang đến cho Mini EV động lực cần thiết. Chiếc xe này là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của liên doanh SAIC-GM-Wuling. SAIC và General Motors tại Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào đơn vị này để bán hàng . Video: Xe điện giá rẻ Wuling Hongguang Mini EV 2025 lộ diện.

