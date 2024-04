Loạt SUV hạng C đua giảm giá, cao nhất tới 250 triệu tại Việt Nam

Video: Đánh giá SUV cỡ C - Ford Territory tại Việt Nam.

Trước tình hình kinh doanh ảm đạm ở những tháng đầu năm 2024, trong tháng 4, các hãng xe đua nhau chạy chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm. Đáng chú ý, những mẫu SUV cỡ C giảm giá nổi bật có thể kể đến như Hyundai Tucson và Ford Territory.

Trong đó, Hyundai Tucson giảm giá từ 30 – 50 triệu đồng tuỳ từng phiên bản. Sau giảm giá, khởi điểm của Hyundai Tucson hiện chỉ còn 769 triệu đồng cho bản 2.0 Xăng tiêu chuẩn, thấp hơn 30 triệu đồng so với trước. Phiên bản giảm giá cao nhất là Hyundai Tucson 2.0 Dầu đặc biệt, từ 959 xuống còn 909 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với trước.

Hai phiên bản máy xăng 2.0 Đặc biệt và 1.6 tăng áp cùng áp dụng mức giảm 40 triệu đồng. Sau điều chỉnh, Hyundai Tucson hiện có giá bán từ 769 – 919 triệu đồng.

Ngoài Hyundai Thành Công, Ford Việt Nam cũng đã cập nhật giá bán lẻ mới dành cho 3 phiên bản của mẫu SUV cỡ C Territory. Theo đó, Ford Territory bản Trend 1.5 AT được hãng điều chỉnh xuống 799 triệu đồng, tương đương với giảm 23 triệu đồng. Bản Titanium 1.5 AT giảm 20 triệu đồng, giá niêm yết mới là 889 triệu. Mức giảm mạnh Mức giảm mạnh nhất thuộc về phiên bản Titanium X 1.5 AT với 25 triệu đồng kéo giá xe xuống còn 929 triệu đồng.

So với Mazda CX-5 có giá từ 759 triệu đồng, giá khởi điểm mới của Hyundai Tucson và Ford Territory tuy cao hơn nhưng chênh lệch không nhiều như trước. Đáng chú ý, biến thể cao cấp nhất của 2 mẫu xe này có giá mới thấp hơn đáng kể so với phiên bản đối trọng của CX-5 (999 triệu đồng).

Trước đó, Kia Sportage giảm giá 30 triệu đồng cho phiên bản 2.0G Premium, từ 852 triệu đồng xuống còn 829 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ duy nhất phiên bản này được giảm giá, các bản khác không được điều chỉnh.

Ngoài Hyundai Tucson và Ford Territory, Honda CR-V cũng được hãng và đại lý tung ưu đãi giảm giá cao nhất 172 triệu đồng đối với bản G, 132 triệu đồng đối với bản L, 50 triệu đồng đối với bản AWD và 30 triệu đồng đối với bản RS.