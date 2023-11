Hyundai Tucson tăng trưởng vượt trội, doanh số gấp 3 lần Honda CR-V

Trong tháng 10/2023, các hãng và đại lý vẫn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những mẫu xe tăng trưởng mạnh, vẫn có một số cái tên bị sụt giảm doanh số trong tháng vừa qua. Phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam đã cho thấy rõ 2 xu hướng trái ngược này. Trong tháng 10/2023, doanh số Mazda CX-5 tiếp tục tăng trưởng, đạt 2.195 xe. Với phong độ ổn định, mẫu xe này chẳng những giữ vững vị trí số 1 trong phân khúc SUV cỡ C mà còn thống lĩnh toàn thị trường. Kết quả này nâng doanh số cộng dồn trong 10 tháng đầu năm của Mazda CX-5 lên 13.031 xe. Nhờ đó, Mazda CX-5 nắm chắc trong tay ngôi vị "vua doanh số" của phân khúc SUV cỡ C của cả năm 2023. Không cần phải nói ai cũng biết bí quyết thành công của Mazda CX-5 chính là giá bán "hủy diệt", dao động từ 749 - 999 triệu đồng cho 7 phiên bản. Với giá bán này, mẫu xe nhà Mazda trở thành lựa chọn "quốc dân" của người Việt. Ngoài giá bán hấp dẫn nhất phân khúc, Mazda CX-5 còn sở hữu thiết kế ngoại thất khá đẹp mắt, trang bị tiện nghi và an toàn tương đối đầy đủ. Việc Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C có lẽ không gây bất ngờ cho nhiều người. Mẫu xe gây ngạc nhiên nhất trong tháng 10/2023 phải là Hyundai Tucson tăng trưởng đến 116% và đạt doanh số 1.249 xe. Với thành tích vượt trội này, mẫu xe nhà Hyundai đã vươn lên vị trí thứ 2 trong phân khúc, chỉ đứng sau Mazda CX-5. Thành công của Hyundai Tucson chủ yếu bắt nguồn từ chính sách điều chỉnh giá bán vào hồi đầu tháng 10/2023. Cụ thể, giá bán của mẫu xe này giảm xuống chỉ còn từ 769 - 899 triệu đồng. So với Mazda CX-5, bản tiêu chuẩn của Hyundai Tucson chỉ đắt hơn 20 triệu trong khi bản cao cấp nhất rẻ hơn đến 100 triệu đồng. So với tháng 9/2023, doanh số của Ford Territory đã giảm 26,7% xuống còn 514 xe. Tuy nhiên, mẫu xe Mỹ này vẫn giữ được vị trí thứ 3 trong phân khúc. Trong tháng 10/2023, Ford Territory đã được giảm giá 50 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn Trend 1.5 AT, 73 triệu đồng ở bản Titanium 1.5 AT và 65 triệu đồng ở bản Titanium X. Nhờ đó, giá bán của xe hạ xuống chỉ còn dao động từ 772 - 889 triệu đồng. Trong tháng 11/2023, Ford Territory được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản, tương đương giá trị từ 82 - 95 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi chính hãng này có thể giúp mẫu xe nhà Ford cải thiện doanh số trong những tháng cuối năm. Ngoài giá bán cạnh tranh và yếu tố thương hiệu, Ford Territory còn có nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi cũng như an toàn không thua kém các đối thủ. Trong tháng 10/2023, Honda CR-V đã vuột mất vị trí thứ 2 trong phân khúc vào tay Hyundai Tucson do doanh số chỉ đạt 477 xe, giảm 34%. Điều này cũng không quá bất ngờ vì trong tháng 10 vừa qua, Honda CR-V bị hãng cắt hoàn toàn ưu đãi. Bên cạnh đó là tâm lý chờ thế hệ mới của Honda CR-V, ra mắt Việt Nam vào những ngày cuối tháng 10. Ở thế hệ mới, Honda CR-V tăng giá mạnh, dao động từ 1,109 - 1,3 tỷ đồng, đắt nhất phân khúc. Bù lại, xe được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, trang bị cho đến động cơ gây chú ý là hệ truyền động hybrid. Honda CR-V 2024 ở Việt Nam có những trang bị đáng chú ý như đèn LED từ trước ra sau, vành hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 2 vị trí... Trong tháng 10/2023, doanh số của Mitsubishi Outlander đã tăng 57,7% lên 254 xe. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp mẫu xe Nhật Bản cải thiện nhiều về mặt thứ hạng trong phân khúc. Trong những năm qua, Mitsubishi Outlander chưa bao giờ là mẫu xe bán quá chạy tại Việt Nam. Một phần nguyên nhân là bởi mẫu xe này đã lâu không được thay đổi thiết kế hay trang bị. Mitsubishi Outlander sở hữu động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Giá bán của Mitsubishi Outlander hiện dao động từ 825 - 950 triệu đồng cho 2 phiên bản. Trong tháng 11 này, xe đang được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Sự tăng trưởng của Mitsubishi Outlander đã đẩy Kia Sportage xuống vị trí cuối cùng của phân khúc. Doanh số của mẫu xe Hàn Quốc chỉ đạt 170 xe, tăng đúng 2 xe so với tháng 9/2023. Dù đã được điều chỉnh nhưng giá xe Kia Sportage vẫn chưa đủ hấp dẫn khi dao động từ 799 triệu đến 1,019 tỷ đồng. Bù lại, xe có đến 8 phiên bản và 3 loại động cơ, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. Xe sở hữu những trang bị tiện nghi như lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng, màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch, khởi động nút bấm, ghế chỉnh điện, sạc điện thoại không dây với quạt tản nhiệt, đèn nội thất Mood Light, khay để ly khu vực trung tâm có thể thay đổi kích thước,... Video: Top 10 SUV hạng sang bán lại "mất giá" nhiều nhất.

Trong tháng 10/2023, các hãng và đại lý vẫn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những mẫu xe tăng trưởng mạnh, vẫn có một số cái tên bị sụt giảm doanh số trong tháng vừa qua. Phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam đã cho thấy rõ 2 xu hướng trái ngược này. Trong tháng 10/2023, doanh số Mazda CX-5 tiếp tục tăng trưởng, đạt 2.195 xe. Với phong độ ổn định, mẫu xe này chẳng những giữ vững vị trí số 1 trong phân khúc SUV cỡ C mà còn thống lĩnh toàn thị trường. Kết quả này nâng doanh số cộng dồn trong 10 tháng đầu năm của Mazda CX-5 lên 13.031 xe. Nhờ đó, Mazda CX-5 nắm chắc trong tay ngôi vị "vua doanh số" của phân khúc SUV cỡ C của cả năm 2023. Không cần phải nói ai cũng biết bí quyết thành công của Mazda CX-5 chính là giá bán "hủy diệt", dao động từ 749 - 999 triệu đồng cho 7 phiên bản. Với giá bán này, mẫu xe nhà Mazda trở thành lựa chọn "quốc dân" của người Việt. Ngoài giá bán hấp dẫn nhất phân khúc, Mazda CX-5 còn sở hữu thiết kế ngoại thất khá đẹp mắt, trang bị tiện nghi và an toàn tương đối đầy đủ. Việc Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C có lẽ không gây bất ngờ cho nhiều người. Mẫu xe gây ngạc nhiên nhất trong tháng 10/2023 phải là Hyundai Tucson tăng trưởng đến 116% và đạt doanh số 1.249 xe. Với thành tích vượt trội này, mẫu xe nhà Hyundai đã vươn lên vị trí thứ 2 trong phân khúc, chỉ đứng sau Mazda CX-5. Thành công của Hyundai Tucson chủ yếu bắt nguồn từ chính sách điều chỉnh giá bán vào hồi đầu tháng 10/2023. Cụ thể, giá bán của mẫu xe này giảm xuống chỉ còn từ 769 - 899 triệu đồng. So với Mazda CX-5, bản tiêu chuẩn của Hyundai Tucson chỉ đắt hơn 20 triệu trong khi bản cao cấp nhất rẻ hơn đến 100 triệu đồng. So với tháng 9/2023, doanh số của Ford Territory đã giảm 26,7% xuống còn 514 xe. Tuy nhiên, mẫu xe Mỹ này vẫn giữ được vị trí thứ 3 trong phân khúc. Trong tháng 10/2023, Ford Territory đã được giảm giá 50 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn Trend 1.5 AT, 73 triệu đồng ở bản Titanium 1.5 AT và 65 triệu đồng ở bản Titanium X. Nhờ đó, giá bán của xe hạ xuống chỉ còn dao động từ 772 - 889 triệu đồng. Trong tháng 11/2023, Ford Territory được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản, tương đương giá trị từ 82 - 95 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi chính hãng này có thể giúp mẫu xe nhà Ford cải thiện doanh số trong những tháng cuối năm. Ngoài giá bán cạnh tranh và yếu tố thương hiệu, Ford Territory còn có nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi cũng như an toàn không thua kém các đối thủ. Trong tháng 10/2023, Honda CR-V đã vuột mất vị trí thứ 2 trong phân khúc vào tay Hyundai Tucson do doanh số chỉ đạt 477 xe, giảm 34%. Điều này cũng không quá bất ngờ vì trong tháng 10 vừa qua, Honda CR-V bị hãng cắt hoàn toàn ưu đãi. Bên cạnh đó là tâm lý chờ thế hệ mới của Honda CR-V, ra mắt Việt Nam vào những ngày cuối tháng 10. Ở thế hệ mới, Honda CR-V tăng giá mạnh , dao động từ 1,109 - 1,3 tỷ đồng, đắt nhất phân khúc. Bù lại, xe được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, trang bị cho đến động cơ gây chú ý là hệ truyền động hybrid. Honda CR-V 2024 ở Việt Nam có những trang bị đáng chú ý như đèn LED từ trước ra sau, vành hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 2 vị trí... Trong tháng 10/2023, doanh số của Mitsubishi Outlander đã tăng 57,7% lên 254 xe. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp mẫu xe Nhật Bản cải thiện nhiều về mặt thứ hạng trong phân khúc. Trong những năm qua, Mitsubishi Outlander chưa bao giờ là mẫu xe bán quá chạy tại Việt Nam. Một phần nguyên nhân là bởi mẫu xe này đã lâu không được thay đổi thiết kế hay trang bị. Mitsubishi Outlander sở hữu động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Giá bán của Mitsubishi Outlander hiện dao động từ 825 - 950 triệu đồng cho 2 phiên bản. Trong tháng 11 này, xe đang được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Sự tăng trưởng của Mitsubishi Outlander đã đẩy Kia Sportage xuống vị trí cuối cùng của phân khúc. Doanh số của mẫu xe Hàn Quốc chỉ đạt 170 xe, tăng đúng 2 xe so với tháng 9/2023. Dù đã được điều chỉnh nhưng giá xe Kia Sportage vẫn chưa đủ hấp dẫn khi dao động từ 799 triệu đến 1,019 tỷ đồng. Bù lại, xe có đến 8 phiên bản và 3 loại động cơ, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. Xe sở hữu những trang bị tiện nghi như lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng, màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch, khởi động nút bấm, ghế chỉnh điện, sạc điện thoại không dây với quạt tản nhiệt, đèn nội thất Mood Light, khay để ly khu vực trung tâm có thể thay đổi kích thước,... Video: Top 10 SUV hạng sang bán lại "mất giá" nhiều nhất.