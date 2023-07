Haval H6 - SUV cỡ C sắp bán ở Việt Nam chính thức lộ diện

Theo kế hoạch, vào tháng 8 năm nay, thương hiệu Haval thuộc hãng ôtô Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) sẽ chính thức ra mắt Việt Nam với dàn sản phẩm toàn xe SUV. Mẫu xe đầu tiên mà Haval sẽ bán ở Việt Nam là SUV cỡ C có tên H6. Trong khi Haval H6 2024 mới còn chưa bán ở Việt Nam thì tại thị trường nội địa Trung Quốc, mẫu xe này chuẩn bị được bổ sung thế hệ mới. Những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu xe SUV Haval H6 2024 cũng đã được tung ra. Qua những hình ảnh này, có thể thấy H6 thế hệ thứ 3 được áp dụng phong cách thiết kế tương tự những mẫu xe đời mới của thương hiệu Haval như Xiaolong và Xiaolong MAX. Ngoài ra, thiết kế của Haval H6 2024 còn thay đổi theo phiên bản. Haval H6 2024 bản thường được trang bị cụm đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, lưới tản nhiệt của xe nằm khá thấp và nối liền với khe gió giả ở hai góc cản trước. Cả lưới tản nhiệt và khe gió giả đều được trang trí bằng có những nan màu bạc nằm ngang khiến khu vực đầu xe như rộng hơn. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm hình thang rộng và sơn màu đen bóng. Trong khi đó, Haval H6 bản thể thao lại được trang bị khe gió hẹp trên đầu xe, ngay phía trên logo Haval. Bên dưới logo này là lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm lưới mắt cáo màu đen. Nằm giữa lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm là nẹp nhựa màu đen. Ngoài ra, cản trước của xe còn tích hợp hốc đèn sương mù trước màu đen bóng. Đằng sau xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị đèn hậu nhỏ gọn, nối với nhau bằng ốp màu đen ở giữa. Bên cạnh đó là dải đèn nằm dọc ở hai góc đuôi xe, ốp nhựa màu đen trên cản sau và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Haval H6 2024 sẽ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.711 x 1.940 x 1.730 mm và chiều dài cơ sở 2.738 mm. So với xe sắp bán ở Việt Nam, Haval H6 2024 dài hơn 58 mm, rộng hơn 54 mm trong khi chiều cao và chiều dài cơ sở giữ nguyên Ngoài ra, xe còn được trang bị các loại vành la-zăng có đường kính 18 inch hoặc 19 inch (tùy phiên bản), cửa sổ trời toàn cảnh và cảm biến trước/sau để hỗ trợ các tính năng trợ lái nâng cao ADAS. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Haval H6 2024 sẽ là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 238 mã lực. Hiện thời điểm ra mắt của Haval H6 thế hệ mới ở Trung Quốc vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, Haval H6 bán tại Việt Nam thuộc thế hệ cũ và sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu SUV cỡ C này sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, mang đến sức mạnh tổng cộng 243 mã lực/530 Nm.Giá xe Haval H6 ở Việt Nam hiện chưa được hé lộ tuy nhiên dự kiến sẽ không rẻ. Nguyên nhân là bởi Haval H6 Hybrid ở Thái Lan đã có giá 1,349 triệu Baht (khoảng 914 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Haval H6 2023 tại Trung Quốc.

