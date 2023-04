Boyue Cool - SUV cỡ C của Geely và Volvo chỉ từ 372 triệu đồng

Vào ngày 7/4 vừa qua, một số nguồn tin nội bộ từ Geely chia sẻ rằng, chiếc xe SUV cỡ C Boyue Cool 2023 mới đã chính thức được vén màn và được mở bán trước. Đây là động thái đầu tiên của hãng xe Trung Quốc để xem mức độ hấp dẫn của chiếc xe này với khách hàng nội địa ra sao, trước khi chính thức ra mắt giới truyền thông dự kiến vào cuối tháng này, nhiều khả năng là tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023. Chiếc xe SUV Boyue Cool sẽ có tổng cộng 3 cấu hình và giá bán trước lần lượt là 109.000 nhân dân tệ (tương đương 372 triệu đồng), 119.000 nhân dân tệ (khoảng 406 triệu đồng) và 129.000 nhân dân tệ (tương đương 439 triệu đồng), như vậy mỗi phiên bản có giá chênh lệch 10.000 nhân dân tệ. Với việc Boyue Cool 2023 mở bán trước và đã có mặt tại các đại lý trên cả nước vào đầu tháng 4, hứa hẹn sẽ giúp loạt sản phẩm của gia đình Boyue được phong phú hơn, hiệu suất bán hàng của thương hiệu và sự lựa chọn của người tiêu dùng sẽ tăng hơn nữa . Về ngoại hình, hình dạng tổng thể của Boyue Cool 2023 áp dụng theo ngôn ngữ thiết kế "Starburst Vision" mới nhất của tập đoàn Geely, trong đó, một số điểm nhấn được hãng giới thiệu là "góc cạnh kỹ thuật số", rất dễ nhận biết. Chẳng hạn như lưới tản nhiệt phía trước của xe có dạng khuếch tán góc cạnh, các nan lưới được bổ sung thêm 1 số chi tiết xuyên tâm để tô điểm, không chỉ giúp cải thiện khả năng nhận diện mà còn tạo ra sự khác biệt, cho ra cảm giác phần đầu xe khá cơ bắp. Tiếp đến là việc xe được trang bị cụm đèn pha LED hình chữ Y nằm ngang, nối liền 2 đèn pha là dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Hốc gió 2 bên hông và giữa ngăn cách riêng biệt. Nhìn từ bên thân xe, chiếc xe SUV cỡ C do Geely hợp tác sản xuất cùng Volvo sử dụng đường gân góc cạnh, ngoài ra là la-zăng 5 chấu kép xoắn kép, tạo cảm giác thời trang. Đồng thời, xe cũng sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh kích thước lớn, được kỳ vọng sẽ mang đến khả năng chiếu sáng tốt và độ trong suốt cho nội thất xe. Ở phía sau, Boyue Cool sử dụng cụm đèn hậu kiểu xuyên suốt và thêm các yếu tố hình chữ Y ở hai bên để tô điểm cho phần đuôi. Đồng thời là sự phối hợp với cách bố trí ống xả kép 2 bên và bộ khuếch tán to lớn. Xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.510/1.865/1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.701 mm. Về nội thất, Boyue Cool sử dụng màn hình điều khiển trung tâm 13,2 inch dạng dọc (độ phân giải 1440×1920), vô lăng đa chức năng 5 chấu kép, đồng hồ LCD dải hẹp và cần số kiểu mới, làm cho chiếc xe này trông rất trẻ trung, đầy cảm giác công nghệ. Đồng thời, theo tuyên bố chính thức, chiếc xe sẽ được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8155 (với bộ nhớ 16G + bộ nhớ 128G, tiến trình 7nm, CPU 8 nhân), hệ điều hành thông minh Galaxy OS Air. Ở trang bị an toàn, xe có hệ thống hỗ trợ lái thông minh cấp độ L2, bao gồm 13 chức năng hỗ trợ lái như dẫn đường thông minh ICC, chống nhận dạng người đi bộ AEB-P, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp ELKA và trang bị nhận dạng khuôn mặt Face ID, quét khuôn mặt người dùng để khởi động động cơ, tự động điều chỉnh vị trí ghế và tùy chọn xe. Đồng thời, xe cũng sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định thân xe ESP phiên bản 9.3 của Bosch theo tiêu chuẩn. Về sức mạnh, chiếc xe Boyue Cool 2023 được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, phun xăng trực tiếp, sản sinh ra công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ này sẽ đồng hành cùng với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, nhờ đó mà chiếc xe SUV cỡ C do Geely hợp tác sản xuất cùng Volvo chỉ mất 7,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h. Video: Xem chi tiết SUV Boyue Cool - SUV cỡ C của Geely và Volvo.

