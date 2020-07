Kỷ lục 1000 xe Yamaha Exciter lăn bánh tại “Riding with the King”

(Kiến Thức) - Mới đây, Yamaha Việt Nam đã tổ chức họp báo khởi động chiến dịch mới cho dòng xe máy côn tay cỡ nhỏ đình đám Exciter tại Việt Nam, chiến dịch mới này mang tên Riding with the King.

Chiến “Riding with the King” được xem là hành trình vĩ đại cùng Vua côn tay Exciter - Great Ride for Great Life: lần đầu tiên tại Việt Nam, một chuyến đi tour vĩ đại với 1000 tay lái xe máy Yamaha Exciter đồng hành vì trách nhiệm cộng đồng được tổ chức. Đây là một hành trình vĩ đại mà Yamaha Motor Việt Nam mang đến cho sân chơi Y-riders của mình. 1000 tay lái dự kiến tập trung tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang, từ đây, các tay lái sẽ khởi hành Exciter Touring di chuyển tới Thành phố Huế hoặc Bình Định. Dự kiến trong hành trình sẽ có các hoạt động vì cộng đồng như từ thiện, cổ động, tuyên truyền về ATGT, vệ sinh môi trường…

Kết thúc hành trình Exciter Touring sẽ là giải đua xe Yamaha GP: kết hợp với hành trình touring Great Ride, giải đua xe Yamaha GP cũng sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang. Ngoài mục đích đẩy mạnh phong trào đua xe thể thao lành mạnh và an toàn, sự kiện này còn nhằm mang đến một sân chơi thú vị cho các tay đua nghiệp dư cũng như VĐV chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các tay lái gặp gỡ, giao lưu và học hỏi. Giải đấu cũng tiếp tục được trang bị hệ thống chấm điểm tự động RFID và hàng rào hơi để đảm bảo tiêu chí công bằng và an toàn.

Và những hoạt động cuối trong chiến dịch được mang tên “Yamaha Y-Riders Fest” với một chuỗi các sự kiện được tổ chức, bắt đầu từ Đà Nẵng hoặc Nha Trang và lan tỏa khắp Việt Nam, truyền đi thông điệp "triệu trái tim, một đam mê", kết nối cộng đồng chơi xe Yamaha với các hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Dòng xe Exciter của Yamaha đầu tiên được giới thiệu vào năm 2005 và ngay lập tức đã tạo nên cơn sốt và dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới trẻ Việt Nam. Đây là mẫu xe côn tay được ưa chuộng nhất tại thị trường với thiết kế mang dấu ấn đặc trưng DNA đậm chất thể thao của Yamaha. Suốt 15 năm có mặt tại Việt Nam, "ông vua đường phố" Exciter đã khẳng định được đẳng cấp với vị thế là mẫu xe côn tay hoàn hảo với sức mạnh động cơ ấn tượng cùng thiết kế thể thao mang tính đột phá.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Yano Takeshi, Tổng giám đốc Yamaha Motor Việt Nam, cho biết, dòng xe Exciter tuân thủ 4 yếu tố làm nên ý nghĩa của Riding with the King, đó là: Hiệu suất (Performance); Phong cách (Styling); Chạy đường trường (Touring) bền bỉ và Chạy trong phố (City-riding) linh hoạt. Sự kết hợp tưởng chừng như không thể này chính là chìa khoá giúp Exciter đứng vững trên thị trường.

Ông Yano Takeshi cho biết thêm, chiến dịch Riding with the King được tổ chức với mong muốn đem đến một làn gió mới cho người dùng Exciter, đồng thời kết hợp với cộng đồng Yamaha Riders tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết tinh thần người chơi xe cũng như tạo ra giá trị cho xã hội.