Ford Ranger vượt Colorado tại Mỹ, nhưng vẫn thua xa Toyota Tacoma

Đại dịch Covid-19 dù chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tính cho đến thời điểm hiện tại, nhưng xem ra sức mua của người tiêu dùng ở phân khúc xe bán tải tại thị trường Mỹ vẫn còn khá lớn. Bằng chứng là mẫu xe bán tải Ford Ranger vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng doanh số, vượt qua cả Chevrolet và Ram, ngay cả trước khi F-150 thế hệ mới ra mắt. Ở phân khúc bán tải hạng trung, chênh lệch số liệu có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên có một sự khác biệt không hề nhẹ. Cụ thể, thống kê doanh số Ford Ranger trong quý II/2020 đã bán được 25.008 chiếc. Trong khi đó, đối thủ Chevy Colorado được ghi nhận với mức doanh số 19.843 chiếc. So sánh với dữ liệu cùng kỳ năm ngoái, doanh số Colorado đã suy giảm tới 37,3%. Ngược lại, Ford Ranger đã tăng trưởng 68,1 %. Tuy vậy, doanh số của cả 2 mẫu xe bán tải Mỹ đều thua xa khi so sánh với đại diện đến từ Nhật Bản. Toyota Tacoma đã xuất sắc giữ được vị trí là mẫu xe bán tải hạng trung bán chạy nhất với doanh số 51.062 xe. Tuy đã suy giảm 19,8% so với quý II năm 2019, doanh số Toyota Tacoma vẫn gấp 2 lần doanh số Ranger. Chỉ tính riêng tháng 6, doanh số Toyota Tacoma đã lên tới 21,446 chiếc. Khác với thị trường các nước Đông nam Á, ở Mỹ, không phải Hilux mà Tacoma mới được xem là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Ford Ranger. Sự khác biệt rõ rệt nhất của Tacoma và Hilux đến từ độ rộng khoang lái. Ngoài ra trong khi Hilux có thêm tùy chọn cabin đơn thì đàn anh Tacoma chỉ được cung cấp duy nhất với biến thể cabin kép. Tại Việt Nam, các mẫu xe bán tải Nhật dường như chưa bao giờ có cơ hội soán ngôi được Ford Ranger. Cùng với việc đang dần làm mới các dòng xe bán tải của mình, các mẫu xe bán tải Nhật Bản đang cho thấy bản thân dần trở nên có sức hút hơn, tuy nhiên doanh số bán ra sẽ còn phải phụ thuộc khá nhiều vào thói quen tiêu dùng của người Việt Nam. Ngoài 3 mẫu xe đầu bảng ra, bảng xếp hạng quý II 2020 còn chứng kiến Jeep Gladiator đã suýt đánh bại Colorado để giành vị trí thứ ba với doanh số 19.568 xe, chỉ thua kém 275 chiếc. Ở vị trí thứ 5, Nissan Frontier bán được 8.794 xe và cuối cùng là Honda Ridgeline với tổng số 6.380 xe đến tay khách hàng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 104.698 chiếc Tacoma đến tay khách hàng tại Mỹ. Trong khi đó, Ford Ranger xếp thứ 2 với 45.988 xe, xếp trước Chevrolet Colorado với 41.273 xe. Video: Giới thiệu xe bán tải Ford Ranger 2020.

