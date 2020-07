Dân chơi chi hơn 3 tỷ đồng độ Lamborghini Urus Mansory Venatus

Có mặt tại nước ta từ thuở sơ khai của phong trào chơi siêu xe và xe siêu sang, Mansory chứng minh rằng họ rất được lòng khách Việt thông qua những bản độ đắt giá, có thể kể đến như : Bentley Continental Flying Spur độ Mansory, Lamborghini Huracan độ bodykit carbon, Ferrari 488 GTB độ Mansory và cả mẫu siêu SUV Lamborghini Urus cũng không ngoại lệ. Xuất hiện trong bài viết là một chiếc Urus đã được chủ nhân chi hơn 3 tỷ đồng để nâng cấp lại toàn bộ ngoại thất với gói độ Mansory Venatus cùng những chi tiết thuộc gói Urus Soft Kit (Mansory). Gói nâng cấp Mansory Venatus dành cho mẫu SUV Lamborghini Urus đời mới này thực chất là một bản độ thân rộng, chiều ngang của thân xe được mở rộng hơn nhờ các miếng ốp vòm bánh xe mới. Chưa hết, cản trước của xe được thay mới hoàn toàn với chi tiết của Mansory, vốn đã sở hữu thiết kế gân guốc nam tính, cản trước của xe được Mansory trau chuốt lại theo hướng góc cạnh và hầm hố hơn. Sử dụng vật liệu sợi carbon, các chi tiết mới không chỉ cải thiện tính khí động học mà còn giúp Urus giảm đi cân nặng, đồng thời gia tăng hiệu năng vận hành. Đầu xe được trang bị thêm líp trước to bản bằng sợi carbon, nắp ca-pô nguyên bản trên xe cũng được thay thế hoàn toàn bằng nắp ca-pô carbon được dập gân mạnh mẽ, bổ sung thêm 4 khe thoát khí có tạo hình hầm hố. Gương chiếu hậu trên xe cũng được ốp sợi carbon và khắc tên của nhà độ nước Đức. Ở góc nhìn ngang, thân xe trở nên cơ bắp hơn nhờ các miếng ốp của gói độ thân rộng, thân xe được trang bị thêm miếng ốp sườn bằng sợi carbon. Thay vì lựa chọn bộ mâm độ của Mansory, chủ nhân xe vẫn sử dụng bộ mâm 5 chấu Nath dạng diamond-cut, có đường kính 22 inch. Ẩn đằng sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao với cùm phanh Lamborghini sơn vàng kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic. Được biết, Lamborghini Urus hiện đang nắm giữ kỉ lục về mẫu xe được trang bị đĩa phanh carbon ceramic có đường kính lớn nhất thế giới. Không kém cạnh phần đầu xe, ở phía sau Mansory mang đến sự khác biệt lớn với những chi tiết làm từ sợi carbon như 2 cánh gió carbon bắt cố định vào nắp cốp, ốp sợi carbon cho phần nẹp mui phía sau, khe thoát khí cũng được ốp sợi carbon. Chi tiết gây ấn tượng nhất chính là bộ khuếch tán mới được làm hoàn toàn từ sợi carbon, sự xuất hiện của nhiều khe chia gió cùng chụp ống xả hình ngũ giác mang lại cái nhìn đầy ấn tượng. Tiến vào trong khoang lái, toàn bộ khoang nội thất được phối hai tông màu vàng-đen cá tính. Bám sát với ngôn ngữ thiết kế sử dụng những hình lục giác với các chi tiết như hốc điều hoà, họa tiết trên ghế ngồi, …, nét thiết kế mới trên Urus tạo cho những người ngồi trong xe một cảm giác được bao quanh bởi rất nhiều những chi tiết khác nhau. Ngoài ra, khoang nội thất của xe còn được trang bị hàng loạt những chi tiết ốp sợi carbon như táp-pi cửa, bảng đồng hồ tốc độ, hốc điều hòa, bảng điều khiển trung tâm,… Vô-lăng trên xe có dạng 3 chấu, tích hợp một số nút bấm tiện ích hỗ trợ người lái, phía sau là lẫy chuyển số to bản và một màn hình hiển thị các thông số vận hành theo cách trực quan nhất. Hệ thống giải trí trên xe bao gồm các màn hình cảm ứng có kích thước lớn cùng hệ thống âm thanh thượng hạng Bang&Olufsen. Ghế ngồi trên xe mang thiết kế khá thể thao, không thua kém những người anh em như Aventador hay Huracan, tuy vậy, Urus mang đến cảm giác ngồi thoải mái cộng với tầm nhìn thông thoáng hơn. Tựa đầu ghế thêu logo Lamborghini màu đen, hàng ghế phía sau khá rộng rãi, phù hợp cho 3 người lớn ngồi và được trang bị điều hòa riêng biệt ở phía sau. Các chi tiết như táp-pi cửa, bảng táp-lô hay ghế ngồi đều được bọc da cao cấp, trần xe bọc da Alcantara. Urus không chỉ là một chiếc siêu SUV thể thao mà còn là một chiếc SUV đa dụng, có thể lái đi hàng ngày. Sự linh hoạt mà Urus có được nằm ở hệ thống ANIMA với khả năng điều chỉnh toàn bộ các chức năng vận hành trên xe tuỳ theo chế độ mà người lái mong muốn. Là một chiếc SUV nên Urus được Lamborghini trang bị 3 chế độ đi off-road là Sabbia (chạy trên cát), Terra (chạy trên đường đá) và Neve (chạy trên tuyết). Bên cạnh đó là 3 chế độ lái tiêu chuẩn bao gồm Strada (chạy trong phố), Sport (chạy thể thao) và Corsa (chạy đua) cùng chế độ Ego cho phép người lái tự điều chỉnh các hệ thống vận hành trên xe. Lamborghini Urus là chiếc SUV được hãng xe Ý giới thiệu vào cuối năm 2017, tuy là mẫu xe “sinh sau đẻ muộn” so với các đối thủ nhưng Urus lại khai sinh ra một phân khúc hoàn toàn mới, đó chính là phân khúc siêu SUV. Với thiết kế mang đậm dấu ấn khí động học cùng một khối động cơ mạnh mẽ, Urus là lời khẳng định đanh thép đến từ Lamborghini cho bất kì ai vẫn đang hoài nghi năng lực của thương hiệu siêu xe Ý. “Trái tim” mà Urus sử dụng là khối động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 850 Nm. Nhờ hộp số tự động ZF 8 cấp, xe chỉ mất 3,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h, giúp cho Urus trở thành một trong những mẫu xe SUV nhanh nhất thế giới. Chiếc Lamborghini Urus độ Mansory Venatus trị giá hơn 3 tỷ ồng Video: Lamborghini Urus độ Mansory Venatus siêu hầm hố.

Có mặt tại nước ta từ thuở sơ khai của phong trào chơi siêu xe và xe siêu sang, Mansory chứng minh rằng họ rất được lòng khách Việt thông qua những bản độ đắt giá, có thể kể đến như : Bentley Continental Flying Spur độ Mansory, Lamborghini Huracan độ bodykit carbon, Ferrari 488 GTB độ Mansory và cả mẫu siêu SUV Lamborghini Urus cũng không ngoại lệ. Xuất hiện trong bài viết là một chiếc Urus đã được chủ nhân chi hơn 3 tỷ đồng để nâng cấp lại toàn bộ ngoại thất với gói độ Mansory Venatus cùng những chi tiết thuộc gói Urus Soft Kit (Mansory). Gói nâng cấp Mansory Venatus dành cho mẫu SUV Lamborghini Urus đời mới này thực chất là một bản độ thân rộng, chiều ngang của thân xe được mở rộng hơn nhờ các miếng ốp vòm bánh xe mới. Chưa hết, cản trước của xe được thay mới hoàn toàn với chi tiết của Mansory, vốn đã sở hữu thiết kế gân guốc nam tính, cản trước của xe được Mansory trau chuốt lại theo hướng góc cạnh và hầm hố hơn. Sử dụng vật liệu sợi carbon, các chi tiết mới không chỉ cải thiện tính khí động học mà còn giúp Urus giảm đi cân nặng, đồng thời gia tăng hiệu năng vận hành. Đầu xe được trang bị thêm líp trước to bản bằng sợi carbon, nắp ca-pô nguyên bản trên xe cũng được thay thế hoàn toàn bằng nắp ca-pô carbon được dập gân mạnh mẽ, bổ sung thêm 4 khe thoát khí có tạo hình hầm hố. Gương chiếu hậu trên xe cũng được ốp sợi carbon và khắc tên của nhà độ nước Đức. Ở góc nhìn ngang, thân xe trở nên cơ bắp hơn nhờ các miếng ốp của gói độ thân rộng, thân xe được trang bị thêm miếng ốp sườn bằng sợi carbon. Thay vì lựa chọn bộ mâm độ của Mansory, chủ nhân xe vẫn sử dụng bộ mâm 5 chấu Nath dạng diamond-cut, có đường kính 22 inch. Ẩn đằng sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao với cùm phanh Lamborghini sơn vàng kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic. Được biết, Lamborghini Urus hiện đang nắm giữ kỉ lục về mẫu xe được trang bị đĩa phanh carbon ceramic có đường kính lớn nhất thế giới. Không kém cạnh phần đầu xe, ở phía sau Mansory mang đến sự khác biệt lớn với những chi tiết làm từ sợi carbon như 2 cánh gió carbon bắt cố định vào nắp cốp, ốp sợi carbon cho phần nẹp mui phía sau, khe thoát khí cũng được ốp sợi carbon. Chi tiết gây ấn tượng nhất chính là bộ khuếch tán mới được làm hoàn toàn từ sợi carbon, sự xuất hiện của nhiều khe chia gió cùng chụp ống xả hình ngũ giác mang lại cái nhìn đầy ấn tượng. Tiến vào trong khoang lái, toàn bộ khoang nội thất được phối hai tông màu vàng-đen cá tính. Bám sát với ngôn ngữ thiết kế sử dụng những hình lục giác với các chi tiết như hốc điều hoà, họa tiết trên ghế ngồi, …, nét thiết kế mới trên Urus tạo cho những người ngồi trong xe một cảm giác được bao quanh bởi rất nhiều những chi tiết khác nhau. Ngoài ra, khoang nội thất của xe còn được trang bị hàng loạt những chi tiết ốp sợi carbon như táp-pi cửa, bảng đồng hồ tốc độ, hốc điều hòa, bảng điều khiển trung tâm,… Vô-lăng trên xe có dạng 3 chấu, tích hợp một số nút bấm tiện ích hỗ trợ người lái, phía sau là lẫy chuyển số to bản và một màn hình hiển thị các thông số vận hành theo cách trực quan nhất. Hệ thống giải trí trên xe bao gồm các màn hình cảm ứng có kích thước lớn cùng hệ thống âm thanh thượng hạng Bang&Olufsen. Ghế ngồi trên xe mang thiết kế khá thể thao, không thua kém những người anh em như Aventador hay Huracan, tuy vậy, Urus mang đến cảm giác ngồi thoải mái cộng với tầm nhìn thông thoáng hơn. Tựa đầu ghế thêu logo Lamborghini màu đen, hàng ghế phía sau khá rộng rãi, phù hợp cho 3 người lớn ngồi và được trang bị điều hòa riêng biệt ở phía sau. Các chi tiết như táp-pi cửa, bảng táp-lô hay ghế ngồi đều được bọc da cao cấp, trần xe bọc da Alcantara. Urus không chỉ là một chiếc siêu SUV thể thao mà còn là một chiếc SUV đa dụng, có thể lái đi hàng ngày. Sự linh hoạt mà Urus có được nằm ở hệ thống ANIMA với khả năng điều chỉnh toàn bộ các chức năng vận hành trên xe tuỳ theo chế độ mà người lái mong muốn. Là một chiếc SUV nên Urus được Lamborghini trang bị 3 chế độ đi off-road là Sabbia (chạy trên cát), Terra (chạy trên đường đá) và Neve (chạy trên tuyết). Bên cạnh đó là 3 chế độ lái tiêu chuẩn bao gồm Strada (chạy trong phố), Sport (chạy thể thao) và Corsa (chạy đua) cùng chế độ Ego cho phép người lái tự điều chỉnh các hệ thống vận hành trên xe. Lamborghini Urus là chiếc SUV được hãng xe Ý giới thiệu vào cuối năm 2017, tuy là mẫu xe “sinh sau đẻ muộn” so với các đối thủ nhưng Urus lại khai sinh ra một phân khúc hoàn toàn mới, đó chính là phân khúc siêu SUV. Với thiết kế mang đậm dấu ấn khí động học cùng một khối động cơ mạnh mẽ, Urus là lời khẳng định đanh thép đến từ Lamborghini cho bất kì ai vẫn đang hoài nghi năng lực của thương hiệu siêu xe Ý. “Trái tim” mà Urus sử dụng là khối động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 850 Nm. Nhờ hộp số tự động ZF 8 cấp, xe chỉ mất 3,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h, giúp cho Urus trở thành một trong những mẫu xe SUV nhanh nhất thế giới. Chiếc Lamborghini Urus độ Mansory Venatus trị giá hơn 3 tỷ ồng Video: Lamborghini Urus độ Mansory Venatus siêu hầm hố.