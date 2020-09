Kia Morning bất ngờ giảm hơn 20 triệu đồng, "câu" khách

Theo khảo sát, mẫu xe cỡ A Kia Morning đang được một số đại lý giảm giá từ 5 – 10 triệu đồng tiền mặt tùy phiên bản. Đây là mức giảm nhỏ so với các xe có giá trị lớn nhưng lại là mức khá cao với mẫu xe nhỏ giá rẻ này bởi các mức giảm thường không quá 5 triệu đồng.

Cụ thể, tùy từng đại lý mà phiên bản Morning AT Luxury đang có mức giảm cao nhất 10 triệu đồng tiền mặt, phiên bản Morning AT Deluxe có mức giảm tiền mặt 6 triệu đồng và 2 phiên bản Morning AT, Morning MT có mức giảm tiền mặt 5-7 triệu đồng.