Mercedes-Benz Việt Nam hỗ trợ 50% phí trước bạ hết tháng 2/2021

Chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Mercedes-Benz được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/02/2021, dành cho những xe C-Class (C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG), E-Class (E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG), S-Class (S 450, S 450 Luxury) còn lại sản xuất trong năm 2020. Để nhận được ưu đãi này, khách hàng phải thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên. Chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ sẽ không áp dụng kèm thêm bất cứ ưu đãi thương mại hoặc ưu đãi số lượng nào khác.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng dù Nghị định 70 đã hết hiệu lực. Như thông lệ, MBV cập nhật giá bán cho danh mục sản phẩm của mình, áp dụng từ ngày 1/1/2021. Giá xe Mercedes-Benz đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.