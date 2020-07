Hàng loạt xe ôtô Ford nguy cơ bung cửa khi đang chạy

(Kiến Thức) - Lỗi xe ôtô Ford nguy cơ bung cửa khi đang chạy do một bộ phận trên chốt cửa có thể bị nứt khi gặp nhiệt độ cao. Con số triệu hồi dòng xe này lên tới 2,15 triệu tại thị trường Mỹ.

Các mẫu xe Ford dính lỗi thuộc diện triệu hồi bao gồm: Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Fusion, Ford C-Max, Ford Mustang, Ford Escape, Lincoln MKZ, Lincoln MKC và Transit Connect được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016.

Các mẫu xe Ford bị triệu hồi do một số lỗi liên quan đến bộ phận chốt cửa, tuy nhiên trên thực tế chúng lại không được thay thế các chốt cửa hoặc được thay thế nhưng không chính xác bởi các đại lý sửa chữa.

Vào năm 2016 và 2017, Ford cũng từng phải triệu hồi xe do lỗi tương tự. Lỗi khóa cửa xảy ra do một bộ phận trên chốt cửa có thể bị nứt khi gặp nhiệt độ cao. Vết nứt sau đó làm cho cửa không đóng chặt, có thể bất ngờ mở ra khi xe đang di chuyển, gây mất an toàn cho cả người ngồi trong xe và người đi đường.

Nhà sản xuất ôtô Ford cho biết, lỗi kỹ thuật ở chốt cửa có thể khiến cửa xe không được đóng chặt khi đang di chuyển. Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) thông báo đã nhận được một số khiếu nại của người tiêu dùng.

Để khắc phục lỗi này, các đại lý của Ford sẽ loại bỏ và thay thế các chốt bên trong cửa.

Trong những năm qua, Ford đã tiến hành nhiều đợt triệu hồi, với con số tổng cộng hơn 5 triệu xe do các vấn đề liên quan đến chốt cửa khiến hãng mất hàng trăm triệu đô la để sửa chữa. Vào năm 2015, hãng đã thu hồi nhiều mẫu như Ford Fiesta, C-Max, Focus, Mustang, Fusion, Escape, Transit Connect, Lincoln MKZ và MKC khi chốt cửa của các dòng xe này có nguy cơ bị gãy, khiến cửa xe mở đột ngột khi xe đang chạy.