"Ông vua địa hình" Mercedes G-Class 2021 nâng cấp lớn

Mẫu xe SUV Mercedes G-Class thiết kế mới ra mắt năm 2019 và từ đó tới nay chưa được nâng cấp lớn lần nào. Giới mộ điệu G-Wagon vì thế rất kỳ vọng model 2021 sẽ mang tới làn gió mới. Mercedes G-Class 2021 không chỉ làm mới thiết kế mà còn bổ sung thêm công nghệ và nhiều tùy chọn cá nhân hóa. Thay đổi này sẽ được áp dụng trên model mới (2021) sản xuất từ tháng 9/2020. Mercedes hiện mới chỉ công bố nâng cấp trên Mercedes G-Class 2021 mới bản châu Âu. Chưa có thông tin về bản Mỹ. Phiên bản mạnh nhất của Mercedes G-Class mới tại châu Âu là G 400d trang bị động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng cho công suất 330 mã lực và 699 Nm. Tại thị trường Mỹ, tùy chọn động cơ duy nhất cho G-Class bản thường chỉ có V8 4.0L tăng áp kép (416 mã lực, 610 Nm). Với G-Class 2021, Mercedes cũng thêm một số tùy chọn cá nhân hóa giúp khách mua tùy chỉnh G-Wagon theo sở thích. Nổi bật nhất vẫn là gói trang bị thông dụng Night Package và Stainless Steel Package. Khách mua giờ có thể yêu cầu Night Package mà không cần chọn bản AMG Line. Trong khi đó, Stainless Steel Package bổ sung kính chống nóng, lưới tản nhiệt kim loại sơn đen, đèn báo rẽ, đèn pha và và đèn hậu đều sơn tối màu. Bộ mâm hợp kim nhẹ 20 inch 5 chấu kép mới chỉ dành cho bản AMG Line. Ngoại thất thêm 3 màu mới, gồm xám, xanh lá cây và xanh da trời lấy cảm hứng từ màu sơn G-Class cổ điển. Khoang lái kỹ thuật số giờ đây trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các bản Mercedes G-Class 2021. Là một phần của gói Leather Packages trước đây, gương chiếu hậu không viền trong xe cũng thành trang bị tiêu chuẩn cùng thảm trải sàn màu đen. Nhằm tăng thêm an toàn cho xe, Mercedes bổ sung 2 gói trang bị mới thay thế hệ thống chống trộm và chống đột nhập trước đây. Gói Urban Guard Vehicle Protection gồm tính năng báo động chống trộm, bảo vệ không cho xe bị kéo đi với cảnh báo âm thanh và hình ảnh khi vị trí đỗ xe thay đổi, còi báo động, bảo vệ khoang lái, phát hiện va chạm tại bãi đỗ và đột nhập vào xe. Từ quý IV năm nay, gói trang bị Urban Guard Vehicle Protection Plus có thể truy vết xe bị đánh cắp. Mức giá xe Mercedes G-Class 2021 chưa công bố chính thức, tuy nhiên nó sẽ không tăng nhiều so với hiện tại. Video: Xem Mercedes G-Class 2021 phiên bản nâng cấp mới.

