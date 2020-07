Lamborghini Aventador LP700-4 hơn 20 tỷ khoác áo cam nổi bật

Tại Việt Nam, siêu xe Lamborghini Aventador đã có mặt ngay từ năm 2012, tức chỉ chưa đầy một năm kể từ khi hãng siêu xe này bắt tay vào sản xuất mẫu xe này. Đến nay, đã có hơn chục chiếc Aventador với nhiều phiên bản khác nhau lăn bánh trên khắp các nẻo đường nước ta. Có thể nói, màu sơn trắng là số lượng màu sơn được lựa chọn nhiều nhất khi có đến năm chiếc Aventador sở hữu màu sơn này, tất cả đều thuộc phiên bản LP700-4. Hai trong số đó sở hữu màu sơn trắng mờ có tên gọi Bianco Canopus. Tuy nhiên, một trong hai chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 với màu sơn trắng mờ đó mới đây đã được “thay áo” với gam màu cam nổi bật. Màu cam mà chủ nhân của xe lựa chọn có phần tươi sáng và dịu hơn khi so với màu sơn Arancio Argos đặc trưng của dòng xe này. Sắc cam được sử dụng để bao phủ toàn bộ ngoại thất của xe và được tô điểm bằng đường kẻ sọc đặt lệch, chạy dài từ đầu đến hết đuôi xe. Một số chi tiết như ốp gương và logo Lamborghini phía sau cũng được dán đen. Thuộc phiên bản đầu tiên của dòng xe Aventador, không có gì bất ngờ khi chiếc xe này sử dụng bộ mâm năm chấu với thiết kế chữ Y to bản. Bộ mâm được sơn màu đen bóng nhưng được làm nổi bật bởi cùm phanh màu vàng nằm phía trong. Ở những đời xe về sau, Lamborghini đã cung cấp thêm tùy chọn mâm Dione với thiết kế thanh mảnh hơn, hay mâm Dianthus với thiết kế đa chấu,… Khoang nội thất của xe được phối hai tông tàu với màu đen chủ đạo, kết hợp với đó là một số chi tiết da màu đỏ nổi bật như phần da ghế hay các miếng ốp trên cửa. Ngoài ra, trên nền màu đen của nội thất, chiếc xe được thêu với các đường chỉ màu đỏ thể thao, đem lại một khoang nội thất đầy cảm xúc cho những người ngồi trong. Xe có kích thước tổng thể với chiều dài ở mức 4.780 mm, rộng 2.030 mm khi gập gương (2.265 mm khi mở gương) và cao 1.136 mm cùng trục cơ sở dài 2.700 mm. Xe có cân nặng ở mức 1.731 kg ở biến thể LP700-4. Mẫu xe này thuộc dòng sản phẩm sử dụng động cơ V12 của Lamborghini, và nó được trang bị một động cơ V12 mới hoàn toàn, không phải khối động cơ V12 có tuổi đời hơn bốn mươi năm như trên Murcielago. Trên phiên bản LP700-4, động cơ sở hữu công suất cực đại 691 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh này được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số ly hợp đơn (ISR – Independent Shifting Rod) 7 cấp, nhờ đó, Aventador LP700-4 có khả năng tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây và tốc độ tối đa mà xe đạt được là 350 km/h. Để tạo cho Aventador một âm thanh đặc trưng và cuốn hút, các kỹ sư của Lamborghini đã thiết kế đường ống xả của xe một cách đặc biệt. Từng đường uốn của bộ xả đều được tính toán một cách kỹ lưỡng để đảm bảo âm thanh thoát ra từ động cơ khi va đập vào thành ống xả sẽ tạo ra thứ âm thành mà chỉ Aventador có được. Đặc biệt hơn, chiếc xe này đã được nâng cấp với hệ thống ống xả do Fi (Frequency Intelligent) cho ra âm thanh và những màn phun lửa ấn tượng. Lamborghini Aventador được giới chơi xe ở Việt Nam ưa chuộng khi đã có hơn chục chiếc đặt chân đến nước ta, bao gồm gần như tất cả các phiên bản. Gồm Aventador LP700-4 (Coupe và Roadster), Aventador S, Aventador SV (Coupe và Roadster), Aventador SVJ. Giá xe Lamborghini Aventador chính hãng tại thị trường Việt Nam dao động từ hơn 20 tỷ đồng đến hơn 50 tỷ đồng tùy thuộc vào phiên bản xe. Video: Lamborghini Aventador LP700-4 chính hãng độc nhất Việt Nam.

Tại Việt Nam, siêu xe Lamborghini Aventador đã có mặt ngay từ năm 2012, tức chỉ chưa đầy một năm kể từ khi hãng siêu xe này bắt tay vào sản xuất mẫu xe này. Đến nay, đã có hơn chục chiếc Aventador với nhiều phiên bản khác nhau lăn bánh trên khắp các nẻo đường nước ta. Có thể nói, màu sơn trắng là số lượng màu sơn được lựa chọn nhiều nhất khi có đến năm chiếc Aventador sở hữu màu sơn này, tất cả đều thuộc phiên bản LP700-4. Hai trong số đó sở hữu màu sơn trắng mờ có tên gọi Bianco Canopus. Tuy nhiên, một trong hai chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 với màu sơn trắng mờ đó mới đây đã được “thay áo” với gam màu cam nổi bật. Màu cam mà chủ nhân của xe lựa chọn có phần tươi sáng và dịu hơn khi so với màu sơn Arancio Argos đặc trưng của dòng xe này. Sắc cam được sử dụng để bao phủ toàn bộ ngoại thất của xe và được tô điểm bằng đường kẻ sọc đặt lệch, chạy dài từ đầu đến hết đuôi xe. Một số chi tiết như ốp gương và logo Lamborghini phía sau cũng được dán đen. Thuộc phiên bản đầu tiên của dòng xe Aventador, không có gì bất ngờ khi chiếc xe này sử dụng bộ mâm năm chấu với thiết kế chữ Y to bản. Bộ mâm được sơn màu đen bóng nhưng được làm nổi bật bởi cùm phanh màu vàng nằm phía trong. Ở những đời xe về sau, Lamborghini đã cung cấp thêm tùy chọn mâm Dione với thiết kế thanh mảnh hơn, hay mâm Dianthus với thiết kế đa chấu,… Khoang nội thất của xe được phối hai tông tàu với màu đen chủ đạo, kết hợp với đó là một số chi tiết da màu đỏ nổi bật như phần da ghế hay các miếng ốp trên cửa. Ngoài ra, trên nền màu đen của nội thất, chiếc xe được thêu với các đường chỉ màu đỏ thể thao, đem lại một khoang nội thất đầy cảm xúc cho những người ngồi trong. Xe có kích thước tổng thể với chiều dài ở mức 4.780 mm, rộng 2.030 mm khi gập gương (2.265 mm khi mở gương) và cao 1.136 mm cùng trục cơ sở dài 2.700 mm. Xe có cân nặng ở mức 1.731 kg ở biến thể LP700-4. Mẫu xe này thuộc dòng sản phẩm sử dụng động cơ V12 của Lamborghini, và nó được trang bị một động cơ V12 mới hoàn toàn, không phải khối động cơ V12 có tuổi đời hơn bốn mươi năm như trên Murcielago. Trên phiên bản LP700-4, động cơ sở hữu công suất cực đại 691 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh này được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số ly hợp đơn (ISR – Independent Shifting Rod) 7 cấp, nhờ đó, Aventador LP700-4 có khả năng tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây và tốc độ tối đa mà xe đạt được là 350 km/h. Để tạo cho Aventador một âm thanh đặc trưng và cuốn hút, các kỹ sư của Lamborghini đã thiết kế đường ống xả của xe một cách đặc biệt. Từng đường uốn của bộ xả đều được tính toán một cách kỹ lưỡng để đảm bảo âm thanh thoát ra từ động cơ khi va đập vào thành ống xả sẽ tạo ra thứ âm thành mà chỉ Aventador có được. Đặc biệt hơn, chiếc xe này đã được nâng cấp với hệ thống ống xả do Fi (Frequency Intelligent) cho ra âm thanh và những màn phun lửa ấn tượng. Lamborghini Aventador được giới chơi xe ở Việt Nam ưa chuộng khi đã có hơn chục chiếc đặt chân đến nước ta, bao gồm gần như tất cả các phiên bản. Gồm Aventador LP700-4 (Coupe và Roadster), Aventador S, Aventador SV (Coupe và Roadster), Aventador SVJ. Giá xe Lamborghini Aventador chính hãng tại thị trường Việt Nam dao động từ hơn 20 tỷ đồng đến hơn 50 tỷ đồng tùy thuộc vào phiên bản xe. Video: Lamborghini Aventador LP700-4 chính hãng độc nhất Việt Nam.