"Soi" Geely Galaxy L7 trang bị hệ Thor PHEV từ 17.700 USD

Vào ngày 15/10/2024 vừa qua, mẫu SUV Galaxy L7 mới của Geely đã được công bố trong danh mục MIIT mới nhất của Trung Quốc, được trang bị hệ thống hybrid cắm điện thế hệ tiếp theo của Geely bao gồm động cơ hút khí tự nhiên 1,5 lít. Để tham khảo, giá xe Geely Galaxy L7 hiện đang được bán có mức từ 125.700 - 169.700 nhân dân tệ (17.700 - 23.800 đô la Mỹ). So với Geely Galaxy L7 hiện tại trên thị trường, mặt trước của xe mới đã trải qua những điều chỉnh nhỏ về ngoại hình. Đáng chú ý nhất là chiều rộng lưới tản nhiệt phía dưới đã được thu nhỏ lại. Ngoài ra, mặt trước kín vẫn được giữ nguyên cùng với dải đèn LED xuyên suốt kết nối đèn pha ở cả hai bên. Phía sau cũng tiếp tục thiết kế của mẫu xe hiện tại. Về kích thước, Geely Galaxy L7 Thor PHEV mới có kích thước 4710/1905/1685 mm, với chiều dài cơ sở là 2785 mm, dài hơn 10 mm so với mẫu xe hiện tại. Về mặt sức mạnh, Geely Galaxy L7 mới sẽ áp dụng công nghệ plug-in hybrid Thor mới nhất của Geely bao gồm động cơ 1,5 lít và một động cơ điện, kết hợp với bộ pin lithium sắt phosphate 18,4 kWh. Động cơ có công suất tối đa 82 kW (110 mã lực) và mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,9 lít/100 km. Phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện là 93 km (giả sử trong điều kiện CLTC). Để tham khảo, mẫu xe hiện tại được trang bị động cơ Thor 1.5T cho công suất 120 kW (161 mã lực) và mô-men xoắn 255 Nm cũng như động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cho công suất 107 kW (143 mã lực) và mô-men xoắn 338 Nm, kết hợp với hộp số DHT Pro 3 cấp. Có hai dung lượng pin: 9,11 kWh và 18,7 kWh, cung cấp phạm vi chạy điện thuần túy CLTC tương ứng là 55 km và 115 km. Phạm vi toàn diện là 1310 km và 1370 km, tùy thuộc vào các phiên bản. Vào tháng 9, 7.018 chiếc Geely Galaxy L7 đã được bán ra, chiếm 3,5% doanh số bán hàng hàng tháng của Geely và xếp thứ 46 về doanh số bán SUV, theo Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc. Ngoài ra, hiệu suất bán hàng trong tháng 9 giảm 29,87% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15,79% so với tháng trước. Trên thị trường SUV, thị phần của Geely Galaxy L7 trong tháng 9 đã giảm 0,34% so với cùng kỳ năm ngoái và thứ hạng của mẫu xe này trong phân khúc SUV đã giảm hai bậc so với tháng 8. Từ tháng 1 đến tháng 9/2024, doanh số tích lũy của mẫu xe SUV Geely Galaxy L7 trên thị trường là 55.808 chiếc, xếp thứ 42 về doanh số bán SUV. Mô tả video

