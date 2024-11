Soi Geely Cowboy 2025 - SUV điện địa hình từ 329 triệu đồng

Vào ngày 30/10/2024 vừa qua, mẫu SUV địa hình Geely Cowboy hoàn toàn mới đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp tại Trung Quốc. Được thiết kế dựa trên Geely Icon, Geely Cowboy đã cải thiện diện mạo của mình bằng các bộ phụ kiện địa hình. Dự kiến ra mắt chính thức vào cuối năm nay và có thể giá xe Geely Cowboy 2025 chỉ dưới 100.000 nhân dân tệ (14.000 đô la, tương đương 329 triệu đồng). Để tham khảo, mẫu Geely Icon hiện tại trên thị trường có giá từ 96.900 – 116.900 nhân dân tệ (13.600 – 16.400 đô la USD). Vào tháng 9, Geely Icon chỉ bán được 465 chiếc, giảm 72,6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 41,1% so với tháng trước, chiếm 0,54% doanh số bán hàng hàng tháng của Geely và xếp thứ 210 về doanh số bán xe SUV tại Trung Quốc. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, doanh số bán hàng tích lũy của Geely Icon là 6.888 chiếc. Về ngoại thất, Geely Cowboy 2025 mới thể hiện đặc điểm của một chiếc SUV mạnh mẽ. Mặt trước của xe chắc chắn và nhiều lớp. Đuôi xe bổ sung thêm một hộp đựng đa giác bên ngoài và mui xe có giá để đồ quá khổ cũng như đèn pha, nhấn mạnh thêm phong cách off-road mạnh mẽ của xe. Diện tích khoang hành lý trên mui xe là 1,3 m2 và tải trọng tối đa là 50 kg. Người tiêu dùng có thể lựa chọn một trong bốn màu sơn ngoại thất, cụ thể là trắng, xanh lá cây, xám và nâu. Geely Cowboy có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4369(4442)/1860/1770 mm, lớn hơn Geely Icon (chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 4350/1815/1620 mm), trong khi chiều dài cơ sở 2640 mm vẫn không thay đổi. Bên hông xe có vành bánh xe rộng, ốp hông xe chắc chắn, tay nắm cửa thông thường, kẹp phanh màu đỏ và hiệu ứng mái nổi. Lốp xe địa hình AT là tùy chọn. Tiến vào bên trong khoang lái, SUV địa hình Geely Cowboy có một tay cầm ở phía trước ghế phụ lái, các cửa thoát khí điều hòa hình vô cực, bảng điều khiển LCD tích hợp 8,8 inch và màn hình điều khiển trung tâm 14,6 inch (độ phân giải 1920×1080), được cung cấp năng lượng bởi chip buồng lái E02 của Ecarx. Ghế ngồi được làm bằng da, vải denim và vải da lộn. Cả ghế lái và ghế phụ đều được in nổi logo Born Free. Các cấu hình khác bao gồm đèn viền, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và 42 không gian lưu trữ trong toàn bộ nội thất không bị thiếu. Sức mạnh của xe SUV địa hình Geely Cowboy đến từ động cơ 1.5TD có công suất tối đa 133 kW (178 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp với hộp số 7DCT. Video: Xem chi tiết SUV điện Geely Cowboy 2025.

