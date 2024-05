Geely Icon Butterfly "lộ hàng" giá bán có thể dưới 326 triệu đồng

Mới đây, những hình ảnh về mẫu xe Geely Icon Butterfly 2024 mới, đã được chia sẻ lên mạng xã hội, giới truyền thông Trung Quốc tin rằng, đây rất có thể sẽ là mẫu xe cấp thấp trong dòng sản phẩm này với mức giá dưới 100.000 nhân dân tệ (13.800 USD), tương đương 326 triệu đồng. Hiện tại, có ba mẫu Geely Icon được bán tại Trung Quốc, mức giá xe Geely Icon Butterfly dao động từ 109.900 – 129.900 NDT (15.200 – 18.000 USD). Geely cho biết mẫu xe mới sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Geely Icon là một chiếc SUV nhỏ gọn do Geely sản xuất từ năm 2020, dựa trên nền tảng BMA của Geely, nền tảng cũng được dùng làm nền tảng cho Geely Binyue & Proton X50, Geely Binrui và Lynk & Co 06. Tính đến tháng 4/2024, đã có 3083 chiếc của Geely Icon đã được bán, xếp thứ 22 trong danh mục SUV nhỏ gọn và thứ 10 về hiệu suất bán hàng tổng thể của Geely. Thiết kế tổng thể của Geely Icon Butterfly tiếp tục thiết kế của các mẫu hiện tại. Những thay đổi chính là màu sắc ngoại thất mới và điều chỉnh cấu hình. Nhìn từ bên hông, Geely Icon Butterfly áp dụng thiết kế mui treo, kết hợp với tay nắm cửa ẩn và bộ vành đa chấu 19 inch, là sự thay đổi so với tay nắm cửa truyền thống hiện nay. Geely dự kiến sẽ ra mắt ba phiên bản xe mới với 5 màu ngoại thất. Mặt trước vẫn được giữ nguyên, trong đó lưới tản nhiệt dạng hình chữ nhật hẹp với các góc được bo tròn, trang trí bằng các dải viền mạ chrome dày dặn. Đồng thời, kích thước không thay đổi ở mức 4350/1815/1620 mm và chiều dài cơ sở 2640 mm. Geely vẫn chưa tiết lộ nội thất và thông số kỹ thuật hệ truyền động chính thức vào thời điểm này. Để tham khảo, buồng lái của mẫu xe hiện tại được trang bị bảng đồng hồ LCD toàn bộ 10,25 inch, màn hình điều khiển trung tâm nổi 12,3 inch và vô lăng ba chấu đa chức năng. Hơn nữa, mẫu xe SUV Geely Icon hiện tại được trang bị động cơ 4 xi-lanh 1,5 tấn với công suất tối đa 133 kW và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp với hộp số DCT 7 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện chính thức của WLTC là 6,3L/100km. Video: Chi tiết Geely Icon của Trung Quốc.

