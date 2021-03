Doanh số xe ôtô Honda Việt Nam giảm sâu, City bán chạy nhất

Theo kết quả bán hàng được Honda Việt Nam công bố, trong tháng 2 vừa qua sức tiêu thụ các dòng xe ôtô của hãng sụt giảm nặng nề tới 57,5% so với tháng 1 trước đó, chỉ đạt 1.281 xe. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do thị trường bốn bánh Việt bước vào giai đoạn thấp điểm thường niên do tháng 2/2021 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và một phần của tháng Giêng – tháng người Việt kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn như ôtô.

Đi sâu vào chi tiết, Honda City vẫn tiếp tục là mẫu xe ôtô bán chạy nhất của Honda Việt Nam trong tháng 2/2021, đạt 613 chiếc và giảm tới 61% so với tháng 1 trước đó. Dẫu vậy, Honda City vẫn là sản phẩm bán chạy thứ 2 trong phân khúc sedan hạng B ở tháng 2 vừa qua, vượt lên trên đối thủ Toyota Vios và xếp sau Hyundai Accent.

Mẫu xe đắt khách của Honda Việt Nam là Honda CR-V ở tháng 2 vừa qua tiếp tục giảm mạnh sức tiêu thụ với kết quả bán hàng chỉ đạt 212 xe. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp sức bán của mẫu crossover cỡ C này giảm mạnh sau tháng 12/2020 đỉnh cao với hơn 3.200 xe tới tay người dùng.

Tiếp đến, Honda Civic và Honda Brio cũng ghi nhận mức sụt giảm theo xu thế chung nhưng không quá nhiều mà đạt kết quả bán hàng tương ứng là 197 xe và 188 chiếc. Honda HR-V chỉ bán được 65 xe trong tháng 2/2021 nhưng vẫn vượt lên trên Ford EcoSport và xếp sau Hyundai Kona cùng Kia Seltos ở phân khúc B-SUV. Cuối cùng, Honda Accord vẫn tiếp tục nằm trong danh sách 10 mẫu xe “ế” nhất thị trường với kết quả bán hàng tháng 2/2021 chỉ đạt 6 xe.