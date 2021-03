Siêu xe mui trần Ferrari SF90 Spider đầu tiên "cập bến" Hàn Quốc

Siêu xe Ferrari SF90 mới nhất với 2 phiên bản là Coupe mang tên gọi là Ferrari SF90 Stradale và Ferrari SF90 Spider là phiên bản mui trần. Mới đây, phiên bản mui trần của Ferrari SF90 Stradale đã được ra mắt tại Hàn Quốc, xe thuộc diện trưng bày và chưa rõ khi nào chiếc xe Ferrari SF90 Spider đầu tiên sẽ được bán cho các khách hàng Hàn Quốc. Ferrari SF90 Spider có giá bán tại Mỹ khoảng 558.000 USD. Ferrari SF90 Spider mui trần có trang bị cùng hệ dẫn động hybrid như phiên bản Ferrari SF90 Stradale, điều này đồng nghĩa mẫu xe mui trần cũng mang tổng công suất lên 1.000 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn cực đại. Công suất đáng ngưỡng mộ này đến từ sự kết hợp của một động cơ tăng áp kép V8 sản sinh 780 mã lực với 3 mô tơ điện bổ sung thêm 220 mã lực. Ferrari khẳng định rằng siêu xe mui trần SF90 Spider cũng nhanh như SF90 Stradale khi chỉ mất thời gian 2,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, và chỉ 7 giây để đua nước rút từ 0-200 km/h, trong khi tốc độ tối đa là 340 km/h. Biến đổi Ferrari SF90 trở thành một chiếc mui trần đã khiến xe nặng hơn 100 kg vì phụ tùng gia cố khung thân vỏ cần thiết và cả cơ chế thu mui đặc biệt. Do vậy, tổng trọng lượng không tải của siêu xe Ferrari SF90 Spider bây giờ là 1.670 kg. Công nghệ mui cứng thu vào mới nhất của Ferrari chỉ cần không gian thể tích 100 lít khi thu lại và nhẹ hơn 40 kg so với kiểu mui cứng thu vào thông thường nhờ sử dụng chất liệu nhôm. Nó cũng đi kèm với cửa sổ hậu điều chỉnh điện tử và cần chỉ 14 giây để vận hành. Ferrari nói rằng họ đã dịch chuyển khoang lái tiến lên phía trước một chút so với Stradale, nóc xe cũng được hạ thấp 20 mm, và tạo cột A mỏng hơn cộng thêm khiến kính chắn gió thêm dốc hơn. Nội thất của phiên bản Spider vẫn giống với Stradale, đồng nghĩa nó vẫn có bảng đồng hồ kỹ thuật số màn HD cong cỡ 16 inch nổi bật với khả năng hiển thị nhiều thông tin và tùy chọn cá nhân hóa. Ngoài ra, nội thất xe còn có trang bị tính năng HUD và hệ thống điều khiển cảm ứng mới nhất của Ferrari trên vô lăng và mặt táp lô Ngoài ra, hãng siêu xe Ferrari cũng cung cấp một gói trang bị tùy chọn Assetto Fiorano dành cho SF90 Spider, bao gồm một bộ thanh giảm chấn Multimatic mà được tối ưu hóa để dùng trên đường đua. Assetto Fiorano còn giúp xe nhẹ đi 21 kg nhờ sử dụng nhiều chất liệu sợi carbon và titan trong thân vỏ, một cánh gió phía sau bằng sợi carbon và bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 bám đường hơn. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari SF90 Spider thế hệ mới.

Siêu xe Ferrari SF90 mới nhất với 2 phiên bản là Coupe mang tên gọi là Ferrari SF90 Stradale và Ferrari SF90 Spider là phiên bản mui trần. Mới đây, phiên bản mui trần của Ferrari SF90 Stradale đã được ra mắt tại Hàn Quốc, xe thuộc diện trưng bày và chưa rõ khi nào chiếc xe Ferrari SF90 Spider đầu tiên sẽ được bán cho các khách hàng Hàn Quốc. Ferrari SF90 Spider có giá bán tại Mỹ khoảng 558.000 USD. Ferrari SF90 Spider mui trần có trang bị cùng hệ dẫn động hybrid như phiên bản Ferrari SF90 Stradale, điều này đồng nghĩa mẫu xe mui trần cũng mang tổng công suất lên 1.000 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn cực đại. Công suất đáng ngưỡng mộ này đến từ sự kết hợp của một động cơ tăng áp kép V8 sản sinh 780 mã lực với 3 mô tơ điện bổ sung thêm 220 mã lực. Ferrari khẳng định rằng siêu xe mui trần SF90 Spider cũng nhanh như SF90 Stradale khi chỉ mất thời gian 2,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, và chỉ 7 giây để đua nước rút từ 0-200 km/h, trong khi tốc độ tối đa là 340 km/h. Biến đổi Ferrari SF90 trở thành một chiếc mui trần đã khiến xe nặng hơn 100 kg vì phụ tùng gia cố khung thân vỏ cần thiết và cả cơ chế thu mui đặc biệt. Do vậy, tổng trọng lượng không tải của siêu xe Ferrari SF90 Spider bây giờ là 1.670 kg. Công nghệ mui cứng thu vào mới nhất của Ferrari chỉ cần không gian thể tích 100 lít khi thu lại và nhẹ hơn 40 kg so với kiểu mui cứng thu vào thông thường nhờ sử dụng chất liệu nhôm. Nó cũng đi kèm với cửa sổ hậu điều chỉnh điện tử và cần chỉ 14 giây để vận hành. Ferrari nói rằng họ đã dịch chuyển khoang lái tiến lên phía trước một chút so với Stradale, nóc xe cũng được hạ thấp 20 mm, và tạo cột A mỏng hơn cộng thêm khiến kính chắn gió thêm dốc hơn. Nội thất của phiên bản Spider vẫn giống với Stradale, đồng nghĩa nó vẫn có bảng đồng hồ kỹ thuật số màn HD cong cỡ 16 inch nổi bật với khả năng hiển thị nhiều thông tin và tùy chọn cá nhân hóa. Ngoài ra, nội thất xe còn có trang bị tính năng HUD và hệ thống điều khiển cảm ứng mới nhất của Ferrari trên vô lăng và mặt táp lô Ngoài ra, hãng siêu xe Ferrari cũng cung cấp một gói trang bị tùy chọn Assetto Fiorano dành cho SF90 Spider, bao gồm một bộ thanh giảm chấn Multimatic mà được tối ưu hóa để dùng trên đường đua. Assetto Fiorano còn giúp xe nhẹ đi 21 kg nhờ sử dụng nhiều chất liệu sợi carbon và titan trong thân vỏ, một cánh gió phía sau bằng sợi carbon và bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 bám đường hơn. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari SF90 Spider thế hệ mới.