Doanh số Hyundai Tucson bất ngờ chạm đáy trong tháng 2/2022

Theo kết quả bán hàng được Tập đoàn Thành Công thông báo, tổng doanh số xe Hyundai ở tháng 2 vừa qua đạt 4.173 xe, giảm 43,2% so với tháng 1 trước đó nhưng tăng trưởng 38,1% so với cùng kì năm 2021. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tháng 2/2022 trùng với Tết Nguyên Đán và tháng Giêng âm lịch – dịp thấp điểm thường niên của thị trường Việt do người dùng kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn như ôtô.

Trong đó, Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai với 1.001 xe được đến tay khách hàng. Tuy nhiên, nếu so với tháng đầu năm 2022, kết quả này giảm tới 58,2%, khiến Accent không còn giữ được vị thế dẫn đầu toàn thị trường. Thậm chí ở phân khúc sedan hạng B, Hyundai Accent cũng không còn là sản phẩm có doanh số tốt nhất và thay vào đó lại là Toyota Vios.