Cận cảnh Hyundai Tucson 2022 tại Việt Nam, từ 825 triệu đồng?

Sau nhiều lần lộ ảnh, thông số đăng kiểm,.. cuối cùng mẫu xe hơi Hyundai Tucson 2022 mới cũng chốt lịch ra mắt thị trường Việt Nam ngay dịp cuối năm 2021. Cụ thể, mới đây TC Motor - Nhà phân phối Hyundai tại thị trường Việt Nam thông báo công chiếu sự kiện "Khai mở giới hạn" vào lúc 10h ngày 27/12. Trước đó, những thông tin về mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2022 cũng đã thường xuyên xuất hiện trên nhiều hội nhóm. Được biết, mẫu xe mới này sẽ lắp ráp trong nước với 4 phiên bản cùng những thay đổi, cải tiến so với đời cũ. Về ngoại thất, Tucson 2022 trông trẻ trung hơn khi trang bị lưới tản nhiệt họa tiết hình khối kết hợp đèn định vị ban ngày. Cùng với đó, hệ thống đèn pha của xe đặt thấp với công nghệ LED hiện đại có khả năng thích ứng. Mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2022 có kích thước nhỉnh hơn đôi chút với chiều dài tổng thể đạt 4.501mm, tăng 20mm; chiều rộng tăng 15mm, chiều cao tăng 5mm. Ngoài ra, chiều dài cơ sở xe cũng tăng 10mm đạt 2.680mm. Bên trong khoang lái, Hyundai Tucson đời mới có thiết kế hình cánh cung, điều này giúp không gian xe được mở rộng. So với đời cũ, Tucson 2022 được làm mới hoàn toàn vô-lăng mới, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí bố trí hạ thấp kiểu mới. Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn, xe được bổ sung túi khí, phanh tay điện tử và cảnh báo áp suất lốp. Bản 2.0 Xăng Đặc biệt được nâng cao trang bị tiện nghi với loa Bose, màn hình đa thông tin kỹ thuật số. Trong khi đó, Hyundai Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt có thêm camera 360 độ, cần số dạng nút bấm, lẫy chuyển số sau vô-lăng. Bản Tucson 1.6 Turbo bổ sung hệ dẫn động 4 bánh HTRAC, loa Bose, màn hình kỹ thuật số. Đáng chú ý, 3 bản cao cấp còn được trang bị hệ thống an toàn Hyundai Smartsense với những tính năng như: Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm người đi bộ; Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù; Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường; Đèn pha tự động thích ứng AHB; Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ độngGiá xe Hyundai Tucson 2022 bản 2.0 Tiêu chuẩn dự kiến là 825 triệu đồng, bản 2.0 Xăng Đặc biệt 925 triệu đồng, 2.0 Dầu Đặc biệt là 1,03 tỷ đồng và 1.6 Turbo giá 1,02 tỷ đồng. Như vậy, giá xe Hyundai Tucson 2022 đã tăng cao nhất 90 triệu đồng so với bản hiện hành. Như vậy, giá xe Hyundai Tucson 2022 sẽ tăng hơn so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, đi cùng với đó sẽ là những bổ sung về tiện nghi, an toàn. Với những nâng cấp, bổ sung mới, Tucson 2022 hứa hẹn tạo thế cạnh tranh với Honda CR-V và Mazda CX-5. Video: Xem chi tiết Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới.

